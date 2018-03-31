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Тина Канделаки занялась воспитанием будущих бизнесменов
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Тина Канделаки занялась воспитанием будущих бизнесменов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тина Канделаки рассказала в Инстаграме о встрече со студентами экономического факультета МГУ.
Телеведущая сообщила, что своим выступлением она мотивировала будущих бизнесменов и топ-менеджеров ориентироваться на максимум с первых шагов. «Амбициозный человек сразу представляет идеальное воплощение своего проекта и соответствующим образом к нему подходит: с вдохновением и желанием превзойти самого себя», — заметила Канделаки.
Руководствуясь такой истиной, люди смогут достичь большего, даже если не выполнят план на 100%. По мнению Канделаки, у успешного человека есть привычка постоянно становиться лучше. Телеведущая пожелала, чтобы будущее поколение стало лучше, относилось к работе с пониманием и ответственностью, а также могло гордиться полученным результатом.
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