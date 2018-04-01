«Какие большие уже»: Ольга Картункова показала взрослых детей

Звезда шоу «Однажды в России Ольга Картункова показала редкий семейный снимок с сыном и дочкой. Поклонники артистки удивились, узнав, что у нее есть уже такие взрослые дети.

40-летняя Ольга Картункова стала знаменитой благодаря участию в КВН в составе команды «ГородЪ ПятигорскЪ». Сейчас она актриса популярного комедийного шоу «Однажды в России», которое выпускает канал ТНТ. За последние два года Ольга похудела на 84 килограмма, чем очень удивила своих поклонников. При этом некоторые считают, что вместе с лишним весом от Картунковой ушла и харизма. Ольга является активным пользователем Инстаграма, однако в ее микроблоге практически не встретить семейных фото. Поэтому для поклонников Картунковой стало настоящим открытием, что у нее есть дети, да еще и взрослые, когда она выложила снимок с наследниками.

«Люблю очень сильно! Так мало времени сейчас могу позволить. Но Вы знаете, сыночек и доча, что я рядом и горы сверну!», — подписала фотографию Ольга. Поклонникам очень понравились дети Картунковой, а некоторые даже решили, что это младшие брат и сестра актрисы. «Замечательные детки! На маму похожи» «Дочка красивая такая, а сынок — копия мамы»

«Вы такая классная и моложе выглядите. Я думала, это ваши младший брат и младшая сестра» «Ого, какие большие!» «Я даже не думала, что у Вас есть дети, и уже взрослые, но с таким графиком работы Вы все успеваете!» «Надо же! Вы мама! И такие большие уже дети! Я и не ожидала! Дай Бог здоровья семье такой красивой!» Ольга Картункова стала мамой довольно рано. В 20 лет она вышла замуж за однокурсника и вскоре у них родились дети, дочь Виктория и сын Александр. С супругом Виталием Картунковым Ольга счастлива в браке до сих пор. Он с пониманием отнесся к ее карьере и взял на себя быт и воспитание детей.

После сенсационного похудения лицо Ольги Картунковой часто используют мошенники для рекламы своих товаров. При этом тело они пририсовывают чужое. Недавно Картункова рассказала, что недавно такие горе-рекламщики приделали ей на фото чужую «пятую точку».