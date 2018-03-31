Психанул и выбросил Apple Watch. Теперь у меня 3 проблемы

Психанул и выбросил Apple Watch. Теперь у меня 3 проблемыОколо месяца тому назад мы с Никитой поспорили, что я смогу провести три обычных дня из своей жизни без iPhone — забились на 5 тыс. руб. Задача не оказалась элементарной, но мне все-таки удалось выжить с обычным кнопочным телефоном.

На днях я подкинул главреду iPhones.ru новую идею — предложил провести аналогичный эксперимент с отказом от Apple Watch. Он сказал, что это не так интересно, но мне кажется, что просто испугался снова проиграть деньги.

В тему: Я попробовал перейти на кнопочный телефон. Хватило на 3 дня До недавнего времени мне казалось, что я наигрался умными часами Apple и смогу легко заменить их любимыми Casio, которые соскучились по моему запястью. Но на деле классические часы оказались билетом в далекое аналоговое прошлое.

Решил не брать Apple Watch в рабочую поездку

Отличным поводом отказаться от Apple Watch оказалась рабочая поездка в столицу на несколько суток.

Мне нужно было получить визу для свободного перелета на другой континент, и эта процедура в сумме с бумажной волокитой и переездами должна была занять 3-4 дня.

Мои Apple Watch Series 2 на одном заряде аккумулятора при не самой интенсивной эксплуатации вряд ли продержатся больше 2-х дней. Поэтому для них нужно было тащить зарядку — в дороге даже иголка карман оттягивает, а это целый кабель с магнитной таблеткой.

Более того, на машине ехать не вариант — далеко, тяжело, долго, да и на дороге гололед проскакивает.

Самолет дорого, а на полке в поезде хрупкий экран Apple Watch можно легко превратить в паутину из осколков.

Решено! Достаю коробку с десятком своих Casio и выбираю, какие часы подойдут для дороги и более менее серьезного официального мероприятия.

Проблема 1. Одних обычных часов мне слишком мало

Сейчас я относительно активно приобретаю новые ремешки для своих Apple Watch, а до этого покупал не самые дорогие часы Casio на все случаи жизни.

В итоге у меня собралось около 10-ка моделей — почти все из двух линеек: Edifice и G-Shock. Открыл коробку и завис. Какие взять с собой? Спортивные или классические, агрессивные или не очень.

С одной стороны, в дороге с рюкзаком и в кроссовках лучше подойдут любые из G-Shock. С другой стороны, я не могу прийти в таком виде в посольство — тогда мои шансы получить визу ощутимо уменьшатся.

Согласен, на рынке хватает универсальных моделей на все случаи жизни в любом ценовом диапазоне, но практичнее Apple Watch в этом разрезе я до сих пор не встречал.

Это невероятно: инженерам и дизайнерам Apple удалось сделать часы, которые подходят и под откровенно спортивный стиль, и под строгий костюм.

Быть может я перегибаю, но получается, что в случае Apple Watch мне нужно взять с собой всего пару ремешков, в противном — две-три пары часов.

Проблема 2. Смотреть время на Apple Watch удобнее

Черт с ним, беру G-Shock GA-201 и Edifice EF-316D. Можно в путь.

На вокзал ночью, вызвал такси и уже еду. Поднимаю руку, чтобы понять, опаздываю или нет, и ничего не вижу. Нет, на шоках автоматически загорается фонарик-подсветка, но смысла от него немного — в темноте они практически бесполезны.

С другой стороны, на ярком свете дополнительные экраны этих часов почти не видны — рассмотреть что-то если и можно, то с большим трудом.

С классикой примерно такая же ситуация. Стрелки вроде как собирают свет, когда он есть вокруг, и должны подсвечиваться в темноте. Тем не менее, этого хватает максимум на час.

Это сложно понять, если вы не пользовались Apple Watch, но вся информация на OLED-экране умных часов видна в любое время дня и ночи. Даже просто посмотреть время на них удобнее, чем на гаджете, который, считайте, только для этого и предназначен.

Обратил внимание, что, когда руки свободны, начал чаще смотреть время на iPhone. Даже на нем проще.

Проблема 3. Фичи обычных часов использовать сложно

Хотел поставить будильник, чтобы встать пораньше в поезде и успеть набросать первые мысли по поводу отказа от умных часов — сделал это на iPhone.

Нужно было засечь 20 минут, пока мне подготовят бумажный вариант анкет в посольство — просто не смог сделать это на вроде как многофункциональных Casio.

Другие операции на обычных часах даже не взялся пробовать — только время на все эти комбинации кнопок тратить.

Быть может, если разобраться и приловчиться, будет проще. Но уже утром в столице в первый день поездки я понял, что решение отказаться от умных часов было ошибочным.

Apple Watch — это не только уведомления, но и полный комплект возможностей для работы со временем: часы, таймер, будильник, секундомер. Для активации всего этого хватит лишь пары тапов по сенсорному экрану, не больше.

Ничего удивительного — Apple Watch справятся с любыми умными возможностями быстрее и проще, чем «глупые» часы.

Без Apple Watch можно жить, но это не для меня

Ничего кроме откровенного раздражения от этого эксперимента над собой мне получить так и не удалось.

Я ношу Apple Watch около года, и за это время сумел настолько сильно привыкнуть к ним, что переходить обратно на обычные часы нет никакого желания. Сейчас даже смешно, что когда-то относился к ним скептически.

Быть может, есть какие-то неумные часы, которые лишены описанных мной недостатков — не знаю. Но сильно сомневаюсь, что они будут настолько же универсальными в жизни как Apple Watch.

Складываю свои Casio обратно в коробку и уже думаю, куда бы их продать, пока они еще хоть кому-то нужны. Будущее точно за умными часами — даже не за классикой швейцарского происхождения.

У меня несколько вопросов ко всем, кто еще не купил Apple Watch. Почему? Что вас смущает? Неужели вы все еще думаете, что зарядка раз в пару дней — это проблема? Быть может, они слишком дорогие?