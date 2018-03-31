Ещё
Решительный житель Бразилии ловко отбился от пары грабителей. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решительный житель Бразилии ловко отбился от пары грабителей. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Камеры наблюдения запечатлели неудачную попытку ограбления, предпринятую парой незадачливых преступников в минувшую среду, 28 марта, в пригороде Масейо — столицы бразильского штата Алагоас.
Злоумышленники подъехали к жертве на мотоцикле и предложили ему добровольно расстаться с ценностями.
Мужчина оказался не робкого десятка и вступил в рукопашную схватку с грабителями.
Ему удалось обратить в бегство одного из оппонентов, после чего он в эффектном прыжке «выбил из седла» его напарника.
Поняв, что преступники собираются пустить в ход имевшееся у них огнестрельное оружие, несостоявшийся пострадавший предпочел отступить.
Видя, что их действия наделали слишком много шума и привлекли ненужное внимание жителей квартала, нападавшие предпочли ретироваться.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщают местные СМИ.
Вести.Ru: последние новости
Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением Капитан лайнера "Аэрофлота" рассказал подробности провокации в Хитроу Правительство после трагедии в Кемерове пересмотрит нормы безопасности для ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово122
РФ получила неожиданную поддержку648
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал55
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии74
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»460
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение