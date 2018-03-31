Решительный житель Бразилии ловко отбился от пары грабителей. Видео 

Камеры наблюдения запечатлели неудачную попытку ограбления, предпринятую парой незадачливых преступников в минувшую среду, 28 марта, в пригороде Масейо — столицы бразильского штата Алагоас.
Злоумышленники подъехали к жертве на мотоцикле и предложили ему добровольно расстаться с ценностями.
Мужчина оказался не робкого десятка и вступил в рукопашную схватку с грабителями.
Ему удалось обратить в бегство одного из оппонентов, после чего он в эффектном прыжке «выбил из седла» его напарника.
Поняв, что преступники собираются пустить в ход имевшееся у них огнестрельное оружие, несостоявшийся пострадавший предпочел отступить.
Видя, что их действия наделали слишком много шума и привлекли ненужное внимание жителей квартала, нападавшие предпочли ретироваться.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщают местные СМИ.