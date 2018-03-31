Решительный житель Бразилии ловко отбился от пары грабителей. Видео

Камеры наблюдения запечатлели неудачную попытку ограбления, предпринятую парой незадачливых преступников в минувшую среду, 28 марта, в пригороде Масейо — столицы бразильского штата Алагоас.

Злоумышленники подъехали к жертве на мотоцикле и предложили ему добровольно расстаться с ценностями.

Мужчина оказался не робкого десятка и вступил в рукопашную схватку с грабителями.

Ему удалось обратить в бегство одного из оппонентов, после чего он в эффектном прыжке «выбил из седла» его напарника.

Поняв, что преступники собираются пустить в ход имевшееся у них огнестрельное оружие, несостоявшийся пострадавший предпочел отступить.

Видя, что их действия наделали слишком много шума и привлекли ненужное внимание жителей квартала, нападавшие предпочли ретироваться.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщают местные СМИ.