Орловцу компенсируют моральный вред, вызванный отсутствием бани

Орловский районный суд 12 марта вынес решение по иску местного жителя о защите прав потребителя.

В январе 2017 года мужчина заключил договор на поставку и установку сруба бани, уплатил 140 000 рублей. Сборка фундамента была осуществлена в сроки. Согласно договору, баню должны были собрать в течение 30 рабочих дней. Фактически бревна были привезены в мае 2017 без оформления соответствующих документов, выгружены на землю, оставлены лежать под осадками. Строитель перестал отвечать на звонки заказчика.

Как указано на сайте суда, орловцу причинен моральный вред, вызванный отсутствием бани, денежных средств, невозможностью приобретения сруба у другого поставщика. Истец не может вести дальнейшие работы по благоустройству территории вокруг постройки, не получает оздоровительный эффект от бани, на который рассчитывал. Мужчина испытывает нервные срывы, потерял сон.

Факт нарушения прав потребителя нашел свое объективное подтверждение. Суд решил взыскать в пользу орловца 280 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.