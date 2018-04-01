В Пскове разыскивают 80-летнего человека без пальца

Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову разыскивает жителя областного центра Смирнов Александра Николаевича, 1931 года рождения.

В пресс-службе УМВД по Псковской области добавили, что 4 января 2018 года он пропал без вести на территории Пскова.

Из особых примет — на вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Лицо у него овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.

И самое главное — отсутствие фаланги безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки — татуировка в виде якоря.

Был одет в вязаную серую шапку, чёрную куртку и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе имел металлическую трость.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Смирнова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.