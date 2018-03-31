Хранить, нельзя откладывать: лучший способ отпраздновать Международный день бэкапа

Несколько лет назад два пользователя Reddit запустили шуточный тред — якобы в тот день отмечался некий «всемирный день резервного копирования». Всех призывали делать копии данных своих компьютеров на отдельных устройствах.

Спустя пару лет День бэкапа (от английского backup — сделать копию, защитить) стал набирать массовую популярность. Каждый год 31 марта компьютерные гики и бдительные пользователи ПК призывают друзей и близких не пренебрегать здравым смыслом и не забывать обновлять резервные копии своих цифровых устройств.

Рассказываем, как можно (и нужно!) «отпраздновать» Международный день бэкапа, чтобы не потерять все свои сокровенные данные и не остаться в дураках 1 апреля.

Источник: World Backup Day Что такое резервная копия данных? Это когда вы берете содержимое вашего компьютера или смартфона, делаете копию и переносите ее на хранение в другое место. Ваши данные — это все, что хранится на вашем цифровом устройстве: от личных фотографий и рабочих презентаций до последней версии вашего резюме, над которым вы так упорно работали.

Потерять данные можно в один момент, и это необязательно произойдет по вашей вине. Около половины всех пользователей хоть раз теряли свои данные в результате несчастного случая или по ошибке. Кража компьютера, короткое замыкание, во время которого ваш ноутбук был подключен к зарядному устройству, вирусы или целенаправленная кибератака на серверы компании, где вы работаете, — список рисков растет быстрее, чем выходят обновления на андроид.

Все помнят нашумевшие кейсы последних лет о том, как у известных актрис поголовно взламывали устройства и сливали в сеть интимные фотографии, а у компании Sony хакеры изъяли такое количество внутренней информации, что корпорация понесла убытки в размере 11 миллиардов долларов.

Каждый год количество угроз только растет — в 2017 году было украдено на 100 миллиардов фотографий больше, чем в 2016-м. Чаще всего вымогатели просто требуют деньги в обмен на возврат данных или угрожают выложить информацию в открытый доступ.

Даже если злоумышленники обходят вас стороной, высока вероятность, что ваш жесткий диск рано или поздно начнет терять файлы от износа или же вы просто прольете воду на компьютер — на такие глупости приходится 30 процентов всех случаев потери данных. В одночасье можно потерять все семейные фотографии, свадебное видео или память о том, как ваш ребенок впервые пошел в школу.

Еще 20 лет назад создание резервной копии было трудоемким и длительным процессом переноса файлов на внешний физический носитель. Многие до сих пор предпочитают использовать дополнительный жесткий диск, но благодаря развитию технологий в области хранения и шифрования данных сегодня требуется минимум усилий для того, чтобы перестать беспокоиться за сохранность информации.

Компания Acronis предлагает облачные решения: всего в несколько кликов ваши данные загружаются в облачное хранилище и надежно шифруются — только в прошлом году компания отразила более 200 тысяч внешних атак. Если же вы занимаетесь бизнесом и у вас огромная база данных, она с большой вероятностью представляет легкую мишень для мошенников — можете подписаться на корпоративный вариант и хранить ваши данные в безопасности. И даже предоставлять работникам удобный архив для работы с данными.

Резервное копирование — это уже давно не паранойя среди программистов. Большинство людей знают о том, что такое бэкап, но попросту ленятся его делать. Сегодня для этого не может быть отмазок — защитить свои данные совсем несложно: благодаря современным предложениям на рынке это можно сделать в несколько кликов на любом устройстве.

Каждому пользователю есть что терять — вымогатели могут получить доступ к любой информации, если поставят себе такую цель. Единственный способ не беспокоиться об этом — хранить надежную копию данных на внешнем сервере, а еще лучше — в облаке. Самый простой способ начать — это отпраздновать 31 марта, сделав бэкап, чтобы не остаться в дураках 1 апреля!