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Сегодня в центре Костромы можно увидеть «Последнюю снежинку зимы»
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Сегодня в центре Костромы можно увидеть «Последнюю снежинку зимы» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Сегодня в Костроме на Сусанинской площади пройдет флешмоб «Последняя снежинка зимы». Его в рамках своего дня рождения устроит костромская Снегурочка, сообщает пресс-служба городской администрации. В этот раз праздник будет называться «Время чудес».
Снегурочка приглашает танцевальные коллективы, творческие объединения и просто активных костромичей выстроиться в форме большой снежинки на «сковородке» и проводить зиму.
Участникам раздадут белые воздушные шарики, с которыми они исполнят заранее разученный танец. Все происходящее заснимет квадрокоптер.
Флешмоб начнется в 14:00.
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