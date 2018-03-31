Сегодня в центре Костромы можно увидеть «Последнюю снежинку зимы»

Сегодня в Костроме на Сусанинской площади пройдет флешмоб «Последняя снежинка зимы». Его в рамках своего дня рождения устроит костромская Снегурочка, сообщает пресс-служба городской администрации. В этот раз праздник будет называться «Время чудес».

Снегурочка приглашает танцевальные коллективы, творческие объединения и просто активных костромичей выстроиться в форме большой снежинки на «сковородке» и проводить зиму.

Участникам раздадут белые воздушные шарики, с которыми они исполнят заранее разученный танец. Все происходящее заснимет квадрокоптер.

Флешмоб начнется в 14:00.