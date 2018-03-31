Эксперты: в Калининградской области наибольшая вероятность взрывов бытового газа в 2018 году 

Калининградская область вошла в список регионов с высокой вероятностью взрывов бытового газа в 2018 году. Об этом со ссылкой на центр «Антистихия» сообщает РИА Новости.
В список попало более 40 регионов и крупных городов РФ. Отмечается, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на стратегически важных объектах живут свыше 90 миллионов россиян. Годовой же экономический ущерб от ЧС оценивается в 675-900 миллиардов рублей.
«Наибольшая вероятность взрывов бытового газа в 2018 году прогнозируется на территории Дальневосточного (Хабаровский край, Еврейская АО), Сибирского (Красноярский, Алтайский края, Иркутская, Омская, Новосибирская области), Уральского (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО), Приволжского (Самарская, Саратовская, Нижегородская области, республики Башкортостан, Татарстан, Пермский край), Северо-Западного (Карелия, Калининградская, Архангельская области, Санкт-Петербург), Центрального (Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Калужская области, Москва), Южного (Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, республики Крым, Калмыкия), Северо-Кавказского ФО (территория всего округа)», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.