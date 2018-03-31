В Совфеде прокомментировали угрозы закрыть торгпредство в Лондоне

Закрытие торгового представительства России в Лондоне, которым грозит Великобритания , «не приведет к глобальным проблемам» для нашей страны — в этом уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров . Британские власти, по мнению сенатора, могут пойти на это лишь с одной целью: нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде на то, «что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов».

Причина, по словам Джабарова — в том, что фарс с обвинениями России в отравлении Сергея Юлии Скрипалей , по сути, провалился, и реально у Великобритании нет никаких доказательств причастности России к этому инциденту.

По словам сенатора, вопрос о закрытии торгпредства может быть поставлен, чтобы последнее слово, по мнению британцев, оставалось за ними. При этом у России «масса возможностей» для ответа на недружественные действия Лондона, добавил Джабаров.