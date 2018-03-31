Николай Панков о «благотворителях»: С вензелями у них шторы и портьеры 

Депутат Государственной думы Николай Панков скептически относится к тому, что у местных бизнесменов возникнет желание вкладывать деньги в регион. В своем телеграм-канале парламентарий подчеркнул, что в стране насчитываются четыре миллиардера, миллионеров с доходом от 500 млн до 1 млрд— 12 человек, от 100 млн до 500 млн — 55 человек, от 10 млн до 100 млн — 344, от млн до 10 млн — 7,3 тыс. человек. И возможно, список увеличится.
— Но, не думаю что вместе с ним увеличится число объектов, которые получат спонсорскую помощь, — отметил Панков, — Видите, Вячеслав Володин ежегодно половину своих доходов на благотворительность направляет. Хотя, если брать по состоянию он в 300 человек богатейших может и не входит. Я не видел, чтобы состоятельные люди нашей области вкладывались в социальную составляющую. Зато, если у них поинтересоваться — хотят, чтобы в нашей области были достойные условия, в том числе и для обучения их детей. Для развлечений, досуга и быта их самих, родных и близких. С вензелями у них шторы и портьеры. Многое чего есть у них еще. А для дела жаба задушила.