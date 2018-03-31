Капитан лайнера «Аэрофлота» рассказал подробности провокации в Хитроу

Лондонские таможенники не имели права досматривать российский лайнер, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил в эфире телеканала «Россия 24» капитан воздушного судна Виталий Митрофанов.

По его словам, досматривать самолет разрешено LBA (немецкая служба воздушного движения), SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиации

Они потребовали от экипажа покинуть самолет. Когда командир отказался, его изолировали в кабине пилота. Отстоять право летчика на присутствие при осмотре удалось только после прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров.

В результате англичане отказались представить документы, где указывались бы цель, правовая основа и результаты акции. Захарова отмечает, что такое поведение указывает на то, что они хотели провести некие манипуляции без свидетелей.