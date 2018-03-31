Ещё
Капитан лайнера «Аэрофлота» рассказал подробности провокации в Хитроу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капитан лайнера «Аэрофлота» рассказал подробности провокации в Хитроу 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Лондонские таможенники не имели права досматривать российский лайнер, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил в эфире телеканала «Россия 24» капитан воздушного судна Виталий Митрофанов.
По его словам, досматривать самолет разрешено LBA (немецкая служба воздушного движения), SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиации.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сотрудники британской таможни отказались назвать свои цели, при этом действовали «в ультимативной манере».
Они потребовали от экипажа покинуть самолет. Когда командир отказался, его изолировали в кабине пилота. Отстоять право летчика на присутствие при осмотре удалось только после прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров.
В результате англичане отказались представить документы, где указывались бы цель, правовая основа и результаты акции. Захарова отмечает, что такое поведение указывает на то, что они хотели провести некие манипуляции без свидетелей.
Посольство России в Лондоне уже направило в МИД Великобритании ноту. "Аэрофлот", в свою очередь, выразил недоумение из-за действий местных властей.
Вести.Ru: последние новости
Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением Прокуроры будут проверять пожарную безопасность ТЦ еще месяц Правительство после трагедии в Кемерове пересмотрит нормы безопасности для ТЦ
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово122
РФ получила неожиданную поддержку648
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал55
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии74
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»460
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение