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Трехдневный рейд тюменских налоговиков и приставов помог взыскать с должников почти 30 миллионов рублей
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Трехдневный рейд тюменских налоговиков и приставов помог взыскать с должников почти 30 миллионов рублей 

72.ru 22 минуты назад
Фото: 72.ru
На этой неделе тюменские судебные приставы проводили совместные рейды с сотрудниками налоговой инспекции. В итоге всего за три дня им общими усилиями удалось взыскать с должников почти 30 миллионов рублей. Некоторые организации не смогли погасить задолженность, поэтому временно лишись имущества. Причем не на маленькую сумму, а аж на 18 миллионов рублей. Так, например в одной из местных проектных компаний арестовали несколько служебных автомобилей руководства. Их вернут владельцам лишь при условии, что они выплатят 722 тысячи рублей, которые они задолжали по налогам.
— В ближайшее время руководителям этой организаций предстоит определиться: погасить долги добровольно, либо же лишиться служебного транспорта, который отправится на процедуру оценки. Взыскание налоговых задолженностей — важное направление работы судебных приставов Тюмени. Все средства, взысканные в соответствии с исполнительными документами, поступают в бюджеты различных уровней, — пояснили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
До этого рейда служебного транспорта лишилась и тобольская строительная компания. У них за долг в почти девять миллионов рублей арестовали три КАМАЗа, башенный кран и грузовик. Сразу после того, как работа предприятия остановилась, руководство компании нашли деньги на погашение задолженности.
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