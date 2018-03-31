«Систему запрограммировали, камеры настроили»: на дорогах Самары заработала АСУДД

Самаре завершили первичный этап пусконаладочных работ на автоматической системе управления дорожным движением (АСУДД). Специалисты проверили работу камер и детекторов на дорогах. Об этом сообщил представитель «Строд-сервиса».

— Систему запрограммировали. Программное обеспечение прошло первоначальную настройку и отладку. Камеры и детекторы функционируют, контроллеры тоже. Связь установили со всеми перекрестками, — рассказал представитель.

До этого специалисты в тестовом режиме запустили оборудование на участке между улицами Авроры и Алма-Атинской. Все комплексы автоматизации работают в четырех основных режимах: режим календарной автоматики, локальный адаптивный режим, ручной режим управления и координированный (сетевой) адаптивный режим.

Режим работы системы будет изменяться, исходя из текущих характеристик транспортного потока.