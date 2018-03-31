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«Будь здоров!» — скажут вологжане во Всемирный день здоровья
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«Будь здоров!» — скажут вологжане во Всемирный день здоровья 

Вологда.рф 30 минут назад
Фото: Вологда.рф
Брейн-ринги, квесты, интерактивные «энерготочки», дебаты и массовые зарядки ждут жителей Вологодчины. Всероссийская акция «Будь здоров!» пройдет в регионе с 3 по 8 апреля.
В школах пройдут уроки, посвященные здоровому образу жизни. Студенты поучаствуют в дебатах «Электронные сигареты и вейпы: вред или просто дым?». В образовательных учреждениях пройдут массовые зарядки с фитнес-инструкторами. А в социальных сетях поклонники ЗОЖ поделятся лайф-хаками, как стать здоровее.
Акция «Будь здоров!» приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. На Вологодчине мероприятия проведут активисты регионального отделения общественного движения «Волонтеры-медики».
В рамках акции стартует Всероссийский конкурс проектов в сфере профилактической медицины и здорового образа жизни. Его задача — выявить лучшие практики в сфере привлечения волонтеров к популяризации ЗОЖ.
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