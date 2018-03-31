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Страшные тайны: Николя Саркози
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Страшные тайны: Николя Саркози 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Дни.ру
Николя Саркози решительно и уверенно шел по карьерной лестнице и поднялся на самый ее верх. Но судьба-злодейка часто бывает обманчива: вроде бы сегодня ты правил не самым последним европейским государством, а завтра тебе грозит немалый тюремный срок, который, возможно, продлится до конца жизни. Dni.Ru собрали интересные факты из жизни экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого сейчас в целой серии преступлений.
ПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧЕНИК
Каких только кровей не намешано в Николя Саркози. Его отец по национальности венгр, мать — наполовину еврейка, наполовину француженка. Ребенком Саркози, по его собственным словам, не чувствовал себя полноценным французом и страдал от своего сравнительно низкого материального положения, а кроме того, не был достаточно сильным, чтобы постоять за себя. Позже он неоднократно заявлял, что именно унижения детства и отсутствие отца сделали его таким, какой он есть сейчас.
Николя Саркози провел первые годы своей жизни в 16-м округе Парижа, в доме деда Бенедикта Малла. В отличие от двух своих братьев, мальчик учился довольно посредственно, за что часто получал выговоры от отца. Возможно, что амбиции и стремление во власть стали для Саркози своеобразной компенсацией за второразрядный статус в юности.
С учебой в высших учебных заведениях у молодого человека тоже не все было гладко. Сначала Николя окончил один из парижских университетов по специальности «гражданское право», после чего поступил в Институт политических исследований, но диплома так и не получил. Так Саркози стал адвокатом, специализирующимся на недвижимости.
ТУПОВАТЫЙ БАБНИК
Николя Саркози пошел в отца — тот ушел из семьи, найдя молодую любовницу на стороне, после чего был еще два раза женат. Такой же путь начертала судьба и будущему президенту Пятой республики.
Первой женой молодого Николя стала корсиканка Мари-Доминик Кюльоли. В браке родились двое сыновей — Пьер и Жан. Но еще до рождения второго Саркози ударился в загул — будучи мэром небольшого городка Нейи-сюр-Сен, он познакомился с Сесилией Мартен, урожденной Сиганер-Альбенис, женой хозяина местного телеканала. Забавно, что Саркози лично руководил их свадебной церемонией.
Невеста, кстати, была уже беременна, но несмотря на это, чиновник по уши в нее влюбился. Спустя короткое время, Николя Саркози уже сам женился на Сесилии. Этот брак сделал его отцом в третий раз — в счастливой семье родился сын Луи.
Очередная идиллия продолжалась 10 лет, но победила молодость. Почти ровесницу Сесиллию Саркози поменял на молодую итальянку — топ-модель Карлу Бруни. Она на 12 лет младше бывшего президента, а их дочери Джулии сейчас 7 лет. Бруни еще та штучка, ее называли «донжуаном в юбке». В списке ее побед на любовном фронте — «роллинг» Мик Джаггер и Эрик Клэптон, а всех романов и не перечесть. Однако модель, композитор, поэтесса и певица остепенилась после замужества в 2008 году.
Как выяснилось позже, у президента был и запасной вариант — «Барби французского телевидения» Лоранс Феррари, которую высокопоставленный ловелас Саркози сразу после расставания с Сесилией отбил у мужа. Но тут же бросил. Саркози проявлял склонность и к экзотике в лице министра юстиции Франции, арабки по происхождению Рашиды Дати. Однако в итоге победила итальянка Карла Бруни.
Как известно, женская ревность непредсказуема и страшна. Вторая жена политика Сесилия в сердцах назвала его туповатым бабником, недостойным занимать пост президента Франции. Так она отреагировала на измену, добавив еще несколько обидных выражений: подруг бывшего мужа Сессилия охарактеризовала как компанию проституток, а сотрудниц аппарата президента назвала скучными старыми девами. Скандал с разводом и новым браком Саркози разгорелся в то время, когда он занимал высший пост в государстве. За сменой первой леди наблюдала с интересом вся Франция.
МОЧИТЬ В СОРТИРЕ
Высокую активность проявил Саркози, будучи на посту министра внутренних дел. Он постоянно разъезжал по стране, давая указания, как надо правильно работать. Правда, критики уличали его в популизме и злоупотреблении силой риторики. Сторонники при этом отмечали, что ему поручались самые тяжелые участки работы.
В начале 2000-х годов в пригородах крупных французских городов процветала преступность. Францию захлестнула волна антисемитизма, росла напряженность в мусульманской общине. Обострение обстановки было характерно и для традиционного очага сепаратистской напряжённости — острова Корсика, где в 2002 году произошло более 200 терактов. Разгул проституции и беспредел на автодорогах добавили проблем министру Саркози.
После массовых беспорядков в пригородах Парижа он призвал очистить улицы от преступных элементов керхерами, что вызвало общественный резонанс, сопоставимый с высказыванием Владимира Путина «мочить в сортире».
ДОТЯНУЛАСЬ РУКА КАДДАФИ
Никаких страшных тайн президентства Саркози, которое продолжалось с 2007 по 2012 годы, журналистам пока раскопать не удалось. Но зато сенсационной стала новость о том, что в финансировании избирательной кампании будущего президента Франции принимал участие ливийский лидер Муаммар Каддафи. К слову сказать, его гибель в 2011 году на совести, в том числе, и Николя Саркози. Будучи президентом, он поддержал военную операцию союзников во главе с США в Ливии и даже направил туда войска.
Саркози получил от Каддафи более 50 миллионов долларов. Во всяком случае, так утверждает сын ливийского лидера Саиф-аль-Ислам. В 2012 году издание Mediapart опубликовало документ, доказывающий эти сведения. Саркози назвал публикацию фальшивкой. В 2016 году прокурор Парижа сообщил о начале расследования против бывшего президента по подозрению в незаконном финансировании предвыборной кампании.
Всего же во Франции ведется порядка десяти расследований, в которых так или иначе фигурирует имя Николя Саркози. К примеру, в 2017 году его заподозрили в получении взятки от Катара. Предполагается, что французский экс-президент повлиял на решение ФИФА и подтолкнул международную футбольную организацию к выбору Дохи в качестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022 году. Кроме того, Саркози подозревают в выплате откатов при продаже Пакистану подводных лодок в 90-х годах.
Надо сказать, что долго продержался на свободе с таким букетом обвинений месье Саркози. И вот только 20 марта 2018 года французская полиция задержала его в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози 2007 года ливийским лидером. Это стало первым случаем в современной Франции, когда под стражей находится бывший глава государства. Саркози грозит до десяти лет лишения свободы. Выходит, что спустя 11 лет Муаммар Каддафи все-таки отомстил 23-му французскому президенту за свою страшную смерть.
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