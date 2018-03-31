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На бегу изучить интересные уголки города предлагают вологжанам
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На бегу изучить интересные уголки города предлагают вологжанам 

Вологда.рф 38 минут назад
Фото: Вологда.рф
К международному проекту «Бегущий город» присоединится областная столица 26 мая. Вологжане пройдут краткий курс городского ориентирования. На автомобилях, велосипедах, пешком или бегом участники будут передвигаться по городу и выполнять задания.
Около 20 лет проект регулярно проходит в Петербурге, Москве, Екатеринбурге. Периодически он «гостит» в других интересных городах России и мира и собирает до 8000 участников. 12 мая «бегущим» станет Лондон, а 26 мая уникальная игра пройдет в Вологде при поддержке МЦ «ГОР. СОМ 35».
Вопросы для игроков касаются как истории города, так и современных реалий. Причем задания могут выдаваться в виде рисунков, схем или фотографий. В итоге игроки познакомятся с неизведанными уголками Вологды.
«Это и активное краеведение, и сочетание спорта с экскурсией. Вологжане откроют город с необычной стороны. Наша задача — показать не основные достопримечательности, а те, куда рядовой турист не зайдет. Например, в Вологде — это арт-объекты во дворах или исторические здания, — рассказал координатор проекта «Бегущий город» Александр Храмов. — Вологда — очень интересный старинный русский город с точки зрения краеведения. Кроме того, здесь живет много активной молодежи».
Играть можно как одному, так и командой. Принять участие в забеге могут все желающие. На старте каждому участнику выдадут карту, ориентируясь по которой, нужно пробежать по Вологде. Регистрация стартует на сайте проекта 6 апреля. Там вологжанам необходимо указать способ передвижения.
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