Роспотребнадзор: «Выбросы рядом с женской колонией под Волгоградом не выбиваются из нормативов»

Еще один аргумент Роспотребнадзора, оправдывающего нефтеперерабатывающее предприятие, — территория, на котором живет больше 800 человек, не относится к населенной зоне.

Воздух на территории колонии признали безопасным для здоровья

— Постановление главного санитарного врача от 30 мая 2003 года утратило свою силу. Потому поменялись и значения предельно допустимых норм, — поясняют в региональном Роспотребнадзоре. — С 20 января 2018 года введены новые гигиенические нормативы. К тому же у нас нет никакой информации об изменении воздуха, которое могло бы быть связано с выбросами отходов ООО «Росстройинвест» в атмосферу.

Специалисты уточняют, что проводили исследование воздуха в Ленинске летом прошлого года. В то время он соответствовал всем гигиеническим требованиям.

Об убойном аромате, травящем заключенных, стало известно еще в ноябре прошлого года. Сотрудники колонии уверены, что смрадный запах тухлых яиц идет от предприятия, поселившегося всего в 50 метрах от исправительной колонии. Директор завода «Росстройинвест» Дмитрий Анохин в свою очередь заверил, что на предприятии существует строгий производственный контроль и превышения предельно допустимого уровня содержания загрязняющих веществ завод не допускает.

Несмотря на это, заключенные до сих пор жалуются на удушливые ароматы, которые усиливаются в несколько раз весной и летом. От химической атаки невольниц может спасти Европейский суд, если на этом настоят общественники.