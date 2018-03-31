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Роспотребнадзор: «Выбросы рядом с женской колонией под Волгоградом не выбиваются из нормативов»
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Роспотребнадзор: «Выбросы рядом с женской колонией под Волгоградом не выбиваются из нормативов» 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
Вредные отходы, которыми травят исправительную колонию № 8 и СИЗО № 5, по новым стандартам не превышают допустимых значений. Об этом V1.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.
Еще один аргумент Роспотребнадзора, оправдывающего нефтеперерабатывающее предприятие, — территория, на котором живет больше 800 человек, не относится к населенной зоне.
Воздух на территории колонии признали безопасным для здоровья
— Постановление главного санитарного врача от 30 мая 2003 года утратило свою силу. Потому поменялись и значения предельно допустимых норм, — поясняют в региональном Роспотребнадзоре. — С 20 января 2018 года введены новые гигиенические нормативы. К тому же у нас нет никакой информации об изменении воздуха, которое могло бы быть связано с выбросами отходов ООО «Росстройинвест» в атмосферу.
Специалисты уточняют, что проводили исследование воздуха в Ленинске летом прошлого года. В то время он соответствовал всем гигиеническим требованиям.
Об убойном аромате, травящем заключенных, стало известно еще в ноябре прошлого года. Сотрудники колонии уверены, что смрадный запах тухлых яиц идет от предприятия, поселившегося всего в 50 метрах от исправительной колонии. Директор завода «Росстройинвест» Дмитрий Анохин в свою очередь заверил, что на предприятии существует строгий производственный контроль и превышения предельно допустимого уровня содержания загрязняющих веществ завод не допускает.
Несмотря на это, заключенные до сих пор жалуются на удушливые ароматы, которые усиливаются в несколько раз весной и летом. От химической атаки невольниц может спасти Европейский суд, если на этом настоят общественники.
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