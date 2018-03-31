Академия ФСО вернет деньги за неуспешного курсанта

Военный прокурор обратился в суд в интересах Академии Федеральной службы охраны РФ к одному из бывших курсантов с иском о возмещении средств федерального бюджета.

Парень был отчислен после 1 года 1 месяца и 27 дней обучения в академии за неуспеваемость. Так как ему не посчастливилось служить по специальности, учебное заведение потребовало вернуть затраченные на его подготовку деньги — 119 080 рублей 80 копеек.

Представитель экс-курсанта в судебном заседании просила в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на то, что с молодым человеком не был заключен контракт, его не уведомляли, что в случае отчисления будет взыскиваться какая-то сумма. Однако эти аргументы разбились о федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Стоит учитывать различия в правовом статусе граждан, обучающихся в военных образовательных учреждениях и, как следствие, являющихся военнослужащими, и лиц, реализовавших свое право на получение высшего профессионального образования в гражданском образовательном учреждении. Орловский районный суд решил взыскать с молодого человека указанную выше сумму.