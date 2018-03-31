Гендиректор OnePlus устыдился своей любви к дисплейной выемке

Генеральный директор и сооснователь компании OnePlus Карл Пей, еще вчера воздававший дифирамбы выемке в дисплее будущего OnePlus 6 на своей странице в Twitter, удалил запись с соответствующим содержанием. Очевидно, причиной тому послужили гневные комментарии поклонников китайского бренда, обвинивших топ-менеджера в лицемерии.

По словам Пея, в асимметричном дисплее нет ничего страшного. Более того, уверял он своих последователей, выемка несет не только функциональную нагрузку, но и эстетическую. Наплыв делает смартфон более узнаваемым и привлекательным для потребителей. При этом, подчеркнул он, крайне важен размер этого наплыва, который у OnePlus 6 будет меньше, чем у iPhone X.

После удаления твита со скандальным интервью, в котором Пей уверял журналистов, а через них и клиентов компании в правильности дизайнерского хода с выемкой, в Сети стали появляться слухи о том, что OnePlus может задержать релиз с целью переработки внешнего вида OnePlus 6. Возможный редизайн предполагает установку дисплея симметричной формы без наплыва.

Ранее стало известно, что LG Electronics, желая удовлетворить потребителей, инициировала опрос для пользователей портала Reddit. С его помощью представители корпорации пытались выяснить отношение потенциальных покупателей своего будущего флагмана к выемке в дисплее, появление которой, вероятнее всего, избежать уже не получится.

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