Как выбрать объектив? Часть 2. Определяем цели

Выбор объектива — непростое занятие, и перед покупкой важно четко понимать, для каких целей вы его выбираете. Использование неподходящего варианта чаще всего становится критичным.

Пейзажная фотография

Пейзажная фотография, пожалуй, один из самых популярных жанров. Снимать пейзажи можно самыми различными объективами, все зависит только от вашей фантазии. Но, как правило, для съемок такого плана все же применяются сверхширокоугольные, широкоугольные и зум-объективы, имеющие при минимальном фокусном расстоянии широкий угол обзора. При этом, чтобы улучшить результат, нужно использовать объектив с хорошей резкостью и небольшим уровнем цветовых искажений, которые становятся заметны при увеличении снимка (высококачественная оптика в линейках Nikon и Canon обозначается буквами G и L соответственно в названии объектива).

Входящие в комплект поставки (kit) многих фотокамер дешевые объективы с фокусным расстоянием 18—55 мм также можно использовать для этой цели, но, как правило, высоким качеством они не отличаются, хотя бывают и исключения. Стоит помнить, что максимальная резкость и соответственно количество деталей в кадре достигается при значениях диафрагмы f11 и выше. Но в том случае, если вы снимаете при недостаточном освещении, к примеру, ночной пейзаж, хороший результат может быть достигнут при использовании штатива и установке длинной выдержки на камере.

Портрет

Портретная фотография привлекает многих фотографов. Для съемок в этом жанре стоит использовать светосильные объективы с большим отверстием диафрагмы, чтобы обеспечить малую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Такие «стекла» хорошо передают фактуру человеческой кожи, не подчеркивая мелкие дефекты. Как правило, для таких съемок принято использовать фикс-объектив, или «стекло» со средним диапазоном фокусных расстояний (от 50 до 135 мм). При съемке ими, для достижения лучшего результата, необходимо, чтобы объект съемки занимал большую часть кадра.

Съемка движения

При фотосъемке спортивных событий важно не упустить момент. И вот здесь-то одним из самых важных параметров является высокая скорость фокусировки, которая реализуется с помощью скоростных ультразвуковых волновых моторов (USM, SSM и т.д), встроенных в объективы. Кроме того, на самой камере важно установить минимально короткую выдержку. Если вы планируется снимать на значительном удалении от объекта, например, на стадионе, то лучше всего применять телеобъективы с большими фокусными расстояниями и хорошей светосильной оптикой. Правда, не стоит забывать, что вес у таких моделей более чем внушительный, как, впрочем, и цена. Ну, а если вы хотите снимать детей, то вполне подойдут и обычные зум-объективы.

Съемка архитектуры

При съемке архитектуры многие обращали внимание на появление косых линий в кадре. Чтобы избежать этого, производители применяют в своих объективах оптические элементы, минимизирующие количество геометрических искажений (асферические линзы). Следовательно, при выборе модели стоит учитывать ее конструкцию. Для съемки архитектуры, так же как и для пейзажной фотографии, строгих критериев нет, и потому можно использовать широкоугольные и зум-объективы. Главное, чтобы они имели большой угол обзора и минимальные геометрические искажения. Также снизить количество геометрических искажений можно, немного приблизив объект съемки с помощью увеличения фокусного расстояния, если вы используете зум-объектив. В этом случае появятся искажения, которые будут видны по краям кадра из-за несовершенства используемых оптических элементов.

Макросъемка

Макрофотография (съемка крупным планом) позволяет детально разглядеть, то, что, как правило, можно увидеть лишь при большом увеличении. Соответственно и объективы для этой цели нужны подходящие. В линейках производителей фототехники эти объективы можно узнать по приставке macro. Они обеспечивают минимально возможную дистанцию фокусировки при большом значении фокусного расстояния и обладают хорошей резкостью и светосилой. Ярким примером такого объектива является Canon EF 100 mm F/2.8 L Macro IS USM.

Автор: Александр Динаев Фото: производители, @alexanderdinaev

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