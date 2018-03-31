Субрегион Большого Меконга может стать важным партнером по сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" — Ван И

Ханой , 31 марта / Синьхуа / — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу в ходе торгово-промышленного саммита в рамках Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга рассказал о возможностях, которые инициатива «Пояс и путь» может принести странам субрегиона, в особенности их торгово-промышленным кругам.

Он заявил, что «Пояс и путь» — светлая инициатива, направленная на содействие сотрудничеству и взаимному выигрышу. Сотрудничество в ее рамках основывается на принципах совместных консультаций, совместного строительства и разделения выгоды, носит равноправный, открытый и преференциальный характер.

По словам Ван И, исторически субрегион Большого Меконга был местом, где сходились сухопутный и морской Шелковые пути, а в 21-м столетии он вполне может стать важным партнером по развитию «Пояса и пути». Все пять стран субрегиона подписали с Китаем соглашения по взаимодействию в рамках данной инициативы, приняли участие в первом Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути». Как заявил министр, сейчас активно продвигается строительство железных дорог, соединяющих Китай с Лаосом Таиландом , а также развивается проект транспортировки по воде и суше между Китаем и Мьянмой . Он подчеркнул, что страны субрегиона Большого Меконга стали не только первыми участниками инициативы «Пояс и путь», но и первыми получателями пользы от нее.

Ван И сообщил, что Китай уже начал подготовку к проведению второго Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути». «Мы создадим консультативную комиссию с участием международных известных экспертов и будем широко прислушиваться к мнениям различных сторон», — отметил он. Министр выразил уверенность в том, что, благодаря совместным усилиям, «Пояс и путь» непременно станет самой крупномасштабной и популярной в мире платформой для международного сотрудничества. —0—