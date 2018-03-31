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«Змеиную» настойку попытался провезти в Нижний Новгород турист из Вьетнама
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«Змеиную» настойку попытался провезти в Нижний Новгород турист из Вьетнама 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
У прибывшего из Нячанга (Вьетнам) туриста в чемодане таможенники обнаружили черную коробку с надписью: «Настойка на водке, традиционное средство вьетнамской медицины. Состав: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень». Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Готовить лекарственные змеиные настойки начали во Вьетнаме, много веков назад, а уже потом рецепт распространился среди стран Юго-Восточной Азии. Существует множество видов настойки — к классической кобре добавляют гекконов, морских коньков, скорпионов, саламандр, женьшень и всевозможные лекарственные травы.
Сотрудники таможн отправили товар на экспертизу. По заключению таможенного эксперта исследуемый объект является «Настойкой на змее и травах» или «змеиное вино», в состав которой входит кобра индийская или очковая змея (Naja naja) рода Настоящие кобры, очковые змеи (Naja Laurenti) семейства Аспидовые (Elapidae).
Индийская кобра — род ядовитых змей, попадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Возбуждено дело об административном правонарушении — недекларировании товаров, подлежащих таможенному декларированию.
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