СК проверяет информацию о нарушении жилищных прав сестер в Москве

По ее словам, в сюжете одного из федеральных каналов рассказывается о судьбе двух сестер, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой. Девочки сообщают, что дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за плохую успеваемость в школе. Недвижимость, которая осталась после смерти родителей, была распродана.

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.