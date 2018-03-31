СК проверяет информацию о нарушении жилищных прав сестер в Москве 

По факту информации о нарушении жилищных прав двух сестер в столице, у которых родственники продали недвижимость после смерти родителей девочек, проводится проверка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, в сюжете одного из федеральных каналов рассказывается о судьбе двух сестер, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой. Девочки сообщают, что дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за плохую успеваемость в школе. Недвижимость, которая осталась после смерти родителей, была распродана.
«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.
Она добавила, что в настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.