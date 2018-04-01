Ручная граната на улице взбудоражила жителей Владивостока

Во Владивостоке 1 апреля на улице Русской обнаружили ручную гранату.

Как сообщает агентство «Восток-Медиа», гранату нашли около дома №57. В дежурной части полиции Владивостока подтвердили, что случай действительно имел место. «Граната оказалось учебная, её вывезли взрывотехники, оцепление снято, пострадавших нет», — уточнили там.

Для справки, учебно-имитационная граната УРГ Н (учебная ручная граната наступательная) для многократного метания с имитационным запалом представляет собой специальную учебную модификацию боевой наступательной гранаты РГД-5 (ручная граната, дистанционная). Применяются для первоначального обучения солдат и курсантов при отработке навыков обращения с гранатами и метания. Кроме того, может использования в качестве сувенира, сценического имущества, выставочного, учебного пособия.