Блогер Вера Афанасьева: Нелинейная динамика 

Сначала сделали вид, что трагедии в Кемерово нет.
Потом, загнанные в угол, притворились, что сочувствуют.
Затем стали заметать следы, имитировать расследование и переводить стрелки.
Потом дружно кинулись лизать вождю — страшно, кощунственно, запредельно. Пожар в Кемерово — «удар в спину президенту» (тьфу!). Погибшие дети — «ангелы, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы консолидировать нас» вокруг президента (тьфу сто раз!).
А теперь перешли в нападение — пытаются использовать ситуацию в паскудных целях и вопят о провокациях, о раскачивании ситуации и технологиях Майдана.
А Мизулина аж в прокуратуру жалобу подала — на тех, кто посмел распространять ее поганые слова.
Вот они-то и раскачивают ситуацию. А любому нормальному человеку при виде всего этого становится больно и противно. И страшно — страшно жить в стране, где во власти так много моральных уродов.
Да, терпеливые мы… У них динамика, у нас статика.