Маршрут по Гарде: что посмотреть на итальянском озере?

Сочная Италия с ее изумрудными холмами, голубыми вершинами гор и кристальными водоемами любима многими туристами. Одно из лучших мест для круглогодичного отдыха — огромное озеро Гарда , окруженное величественными Альпами, длинными линиями чистейших пляжей, хвойными лесами и оливковыми рощами.

Венеции и К озеру ведут дороги из Вероны Милана . Добраться до городков, разбросанных по побережью, можно на автобусах и поездах, а перемещаться между ними — на паромах, которые курсируют с ранней весны до поздней осени, или местных автобусах.

Специально для наших читателей мы подготовили список достойных внимания городов и достопримечательностей, которые собраны в них и в их окрестностях.

Сирмионе

Пожалуй, Сирмионе — главный город Гарды. Он полюбился туристам своими термальными водами, лечебными центрами и историческими сооружениями. Символ прибрежного городка — замок Скалигеров, строительство которого завершилось в XIII веке. В свое время каменный великан служил защитником Сирмионе — об этом свидетельствуют и мощные башни, и тяжелый подъемный мост. Время не нанесло ему урона, и сегодня в замке, открытом для всех желающих, развернулась экспозиция, посвященная истории места.

Еще одно важное место — Гроты Катулла. Если верить легенде, в стародавние времена здесь жил древнеримский поэт со своей семьей. Правда, подтвердить или опровергнуть этот факт до сих пор никто так и не смог. Так или иначе, античные руины — один из крупнейших археологических памятников страны.

В центре Сирмионе среди узких улочек спрятаны две роскошные церкви — готическая Санта-Мария-Маджоре, возведенная в XV веке, и изящная Сан-Пьетро с фресками XII века. Нельзя не отметить и термальные комплексы Сирмионе: в сердце города открыты термы Катулло, а неподалеку раскинулся шикарный комплекс Аквария с тремя бассейнами — один из них выходит прямо на Гарду.

Лимоне-суль-Гарда

Хотите побывать на родине лимонов? Тогда непременно включите в свой маршрут Лимоне-суль-Гарда. Жители города уверены, что именно здесь появились ароматные цитрусовые. В знак гордости они до сих пор украшают двери домов колокольчиками, похожими на лимоны. Да и вечнозеленые деревья с желтыми плодами растут здесь повсеместно.

В городе сохранились памятники Средневековья — собор XVII века Сан-Бенедетто, церковь XVI века Сан-Рокка и разнообразные палаццо. Не в последнюю очередь Лимоне-суль-Гарда пользуется популярностью благодаря своим пейзажам: скалистые горы буквально нависают над городом, а на берегах, покрытых мелкой галькой, резвятся лебеди и утки.

На самом севере Гарды среди массивных гор скрывается очаровательный городок Рива-дель-Гарда, который туристы не особо жалуют вниманием. Главная достопримечательность города — крепость Ла Рокка. Каменный исполин XII века до сих пор окружен рвом, полным воды. Сейчас в Ла Рокка открыт Музей истории.

Невдалеке от средневековой крепости возвышается 34-метровая башня Торре Апполнале, сохранившаяся с XIII века, на вершине которой работает смотровая площадка. В городе найдутся и многочисленные палаццо: Армани, Лутти, Мартини и другие.

Одно из красивейших мест в окрестностях Рива-дель-Гарда — 73-метровое ущелье с водопадом Каската-ди-Вароне. Водная стена не замерзает даже зимой. Здесь открыта обзорная площадка, к которой ведет специальный тоннель.

Пескьера-дель-Гарда

Оживленный Пескьера-дель-Гарда расположен в южной части озера. На центральных площадях популярного курортного города открыты многочисленные кафе с традиционной итальянской кухней. Их соседи — старые бастионы и павильоны, ворота Порта Верона и крепость XVI века, дошедшие до наших дней.

Еще одна достопримечательность Пескьера-дель-Гарда — галечные пляжи — пожалуй, лучшие на всем озере. Купальный сезон открыт с июня по август, но зачастую здесь не найти свободного места.

В 3 км от города находится главный парк развлечений Гарды — «Гардаленд». На его территории собраны разнообразные аттракционы — наземные и водные, — а также океанариум.

Вы любите необычные музеи? В Бардолино их целых два: первый посвящен любимому напитку жителей Средиземноморья, вину, и оливковому маслу, второй — охоте на птиц и рыболовству.

В центре городка, окруженного руинами оборонительных стен, сохранилось множество религиозных памятников: церкви Сан Николо, Сан Вито и Сан Дзено, монастырь Сан Коломбано и, конечно же, романская церковь Сан Северо, которая прославилась своими фресками со сценами из Апокалипсиса.

На городских пляжах есть все необходимое, чтобы расслабиться и позагорать. К тому же из Бардолино легко добраться до «Гардаленда».

Мальчезине

Этот небольшой городок на восточной стороне озера поражает количеством архитектурных памятников. Самые яркие из них — Дворец Капитанов, церковь Мадонны дель Розарио и крепость Скалигеров — излюбленное место итальянских молодоженов. Средневековая крепость стоит на каменном мысе. Она дошла до наших дней в своем первозданном виде и теперь приютила в своих стенах несколько музеев.

Еще одно любопытное место — гора Монте Бальдо — самая высокая точка Гарды. Зимой здесь работает горнолыжный курорт, но вне зависимости от времени года на вершину можно подняться на фуникулере.

Дезенцано-дель-Гарда

Город на южном побережье Гарды слыл популярным курортом еще в IV веке до нашей эры — это подтверждают раскопки, проведенные на территории местного Археологического музея, ведь в ходе них удалось отыскать древнеримскую виллу, которая раньше здесь находилась.

В верхней части города стоит средневековая башня — единственная сохранившаяся деталь былой крепости, от которой не осталось и следа. С нее открывается удивительный вид на Гарду и ее окрестности.

Есть в Дезенцано-дель-Гарда и религиозные памятники вроде церкви Сан Джованни Деколлато и собора Санта Мария Магдалена, и светские особняки-палаццо, и отменные пляжи, такие как Дезенцано Бич.

Гардоне-Ривьера

Курорт на западном побережье озера с трех сторон окружен хвойным лесом. Одна из главных достопримечательностей городка — ботанический сад Андре Хеллера с внушительной коллекцией растений — от высокогорных до средиземноморских. Среди буйной зелени спрятаны скульптуры известных итальянских мастеров.

Прямо на берегу озера возвышается башня Сан-Марко с действующей смотровой площадкой. В окрестностях города расположен шикарный дворцово-парковый комплекс Витториале с огромным дворцом цвета желтого янтаря, амфитеатром и садом.

Арко, окруженный оливковыми рощами, берет свое начало на берегу реки Сакра и тянется до самой Гарды. Ученые отыскали на его территории следы поселений неолитического и бронзового века. В историческом центре среди многовековых зданий разбит парк с памятником местному художнику Сегантини. Рядом с ним — Палаццо Маркабруни с фресками XVI века.

Самое примечательное место города — руины старого замка. Во время реставрации в нем нашлись фрески XIV века, изображающие рыцарей и придворных дам, охотников и дракона, поверженного Георгием Победоносцем.

В Арко есть развлечения и для спортсменов: с приходом зимы на горе Монте Стиво открываются горнолыжные трассы.

Небольшой городок в провинции Брешиа раньше служил римским некрополем. На его улицах сохранились внушительные средневековые храмы: Кафедральный собор, в котором собраны работы итальянских мастеров, церковь Явления Христа, храм Ордена Капуцинов.

В Сало понравится поклонникам археологии — в местном музее представлена коллекция экспонатов времен Римской империи, Средневековья и Ренессанса. Еще один значимый музей — Исторический — хранит документы времен Второй мировой войны, а также наполеоновских войн.