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В Ставрополе в торговом центре обрушился потолок
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В Ставрополе в торговом центре обрушился потолок 

АиФ Ставрополье 24 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пользователи социальных сетей обсуждают ЧП в одном из торговых центров города, в популярном паблике появились фотографии обрушившегося в помещении потолка.
На снимке видно, что по всей длине коридора на полу горой лежат упавшие сверху плиты потолка. Находившиеся под ними провода и системы инженерных коммуникаций свисают в проходе.
Автор поста пишет, что обрушение произошло вчера на третьем этаже торгового центра «Космос», расположенном в Юго-Западном районе Ставрополя, в коридоре, ведущем к туалету.
Утверждается, что когда потолок, представляющий из себя плиточную конструкцию, начал рушится, в помещении никого не было, поэтому пострадавших нет.
Вспоминая трагедию в Кемерово, комментаторы предлагают закрыть торговые центры, которые в последнее время небезопасны, и больше времени проводить на свежем воздухе, в парках и скверах.
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