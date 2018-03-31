В Ставрополе в торговом центре обрушился потолок

Пользователи социальных сетей обсуждают ЧП в одном из торговых центров города, в популярном паблике появились фотографии обрушившегося в помещении потолка.

На снимке видно, что по всей длине коридора на полу горой лежат упавшие сверху плиты потолка. Находившиеся под ними провода и системы инженерных коммуникаций свисают в проходе.

Автор поста пишет, что обрушение произошло вчера на третьем этаже торгового центра «Космос», расположенном в Юго-Западном районе Ставрополя , в коридоре, ведущем к туалету.

Утверждается, что когда потолок, представляющий из себя плиточную конструкцию, начал рушится, в помещении никого не было, поэтому пострадавших нет.