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Маяки притяжения. Дмитрий Кобылкин встретился с менеджментом «Севернефтегазпрома»
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Маяки притяжения. Дмитрий Кобылкин встретился с менеджментом «Севернефтегазпрома» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин в рамках мероприятий, посвящённых 20-летию ОАО «Севернефтегазпром», вместе с руководством и иностранными партнёрами компании посетил промысел Южно-Русского газоконденсатного месторождения.
Губернатор ЯНАО провёл здесь рабочие встречи с руководством и с трудовым коллективом компании. А затем в зале главного центра управления, непосредственно на рабочем месте, состоялась торжественная церемония вручения профильных наград операторам, мастерам, заслуженным работникам предприятия. Дмитрий Кобылкин лично поздравил наиболее отличившихся сотрудников компании, вручив благодарности и почётные грамоты.
Отметим, ОАО «Севернефтегазпром» с 2017 года является примером эффективного российско-германо-австрийского сотрудничества. «Выражаю благодарность руководству Газпрома за такую компанию, — отметил губернатор Ямала в своём поздравлении. — Севернефтегазпром — это пример того, как разные государства могут работать в общих интересах, создавать уникальные в мире производства по самым высоким международным стандартам безопасности и качества. Сегодня это предприятие — не только надёжный поставщик ямальского „голубого топлива“ по газопроводу „Северный поток“ для российских и зарубежных потребителей, но и яркий представитель социально ответственного бизнеса, бережно работающий на ямальский земле. Производственные инновации, помноженные на энергию и профессионализм людей, всегда дают впечатляющий результат».
На сегодняшний день промысел Южно-Русского месторождения является одним из самых современно оснащённых с точки зрения технологических и инженерных решений. Установка комплексной подготовки газа, которую сегодня осмотрели губернатор округа и представители компании, является одной из самых передовых и высокоавтоматизированных в России. «Начинку» промышленного объекта составляет новейшее оборудование зарубежного и российского производства.
Иностранные партнёры назвали промышленные проекты на Ямале «маяками» притяжения для международных инвестиций, а деловой климат охарактеризовали как комфортный.
Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение протяжённостью с севера на юг 84 км и шириной более 16 км, расположенное в ЯНАО, является одним из крупнейших в России по объёмам запасов. Начальные суммарные запасы Южно-Русского месторождения оценены более чем в 1 трлн м³ газа. Проектный уровень годовой добычи: 25 млрд м³ газа. Общий объём накопленной добычи на 1 марта 2018 года: 245 млрд м³ газа. Всего на месторождении пробурено 142 сеноманских и 3 туронских газовых скважины.
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