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Бесплатная диспансеризация началась в Люберцах
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Бесплатная диспансеризация началась в Люберцах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Бесплатная диспансеризация для жителей Люберец пройдет в субботу, 31 марта. об этом сообщило РИАМО со ссылкой на главу округа Владимира Ружицкого.
Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Осмотр продлится до 14:00 во всех отделениях ГБУЗ МО «ЛРБ № 1» и ГБУЗ МО «ЛРБ № 2».
Это уже третья диспансеризация в Люберцах в 2018 году. За три месяца осмотры прошли 643 местных жителя, 384 из них отправлены на второй этап обследований.
По данным первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой, в 2018 году 220 тысяч подмосковных жителей прошли бесплатную диспансеризацию в государственных поликлиниках, что составляет 18,9% от годового плана. Благодаря обследованиям в регионе в этом году впервые выявлено более 300 случаев злокачественных онкологических заболеваний.
Во время диспансеризации проводится профилактический медосмотр со сдачей анализов. Регулярное прохождение диспансеризации снижает вероятность развития опасных заболеваний, которые приводят к инвалидности и смертности. Своевременный осмотр помогает выявить их на ранней стадии и оперативно начать лечение.
Россияне в последнее десятилетие стали внимательнее относиться к своему здоровью, а спортивный образ жизни и правильное питание приобретают все большую популярность. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
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