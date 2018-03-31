Бесплатная диспансеризация началась в Люберцах

Бесплатная диспансеризация для жителей Люберец пройдет в субботу, 31 марта. об этом сообщило РИАМО со ссылкой на главу округа Владимира Ружицкого.

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Осмотр продлится до 14:00 во всех отделениях ГБУЗ МО «ЛРБ № 1» и ГБУЗ МО «ЛРБ № 2».

Это уже третья диспансеризация в Люберцах в 2018 году. За три месяца осмотры прошли 643 местных жителя, 384 из них отправлены на второй этап обследований.

По данным первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой, в 2018 году 220 тысяч подмосковных жителей прошли бесплатную диспансеризацию в государственных поликлиниках, что составляет 18,9% от годового плана. Благодаря обследованиям в регионе в этом году впервые выявлено более 300 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

Во время диспансеризации проводится профилактический медосмотр со сдачей анализов. Регулярное прохождение диспансеризации снижает вероятность развития опасных заболеваний, которые приводят к инвалидности и смертности. Своевременный осмотр помогает выявить их на ранней стадии и оперативно начать лечение.