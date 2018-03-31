Репост — цена прогресса

В далеком 1966-м, 31 марта, с космодрома Байконур на ракете-носителе была запущена в космос советская межпланетная станция «Луна-10». Именно она стала первым искусственным спутником Луны. И это был прорыв — задачи предыдущих запусков удавалось выполнить лишь частично. Хотя ракеты в космос тогда летали практически так же часто, как по утрам ходят пригородные электрички.

Но я не о лунной программе СССР хочу поговорить, немного о другом. Видите-ли, 50 лет назад для среднестатистического человека (как советского, так и, уверен, представителя западной культуры) полет в космос был чем-то, как минимум, удивительным, а как максимум — фантастическим. Только подумайте! Человек, родившийся в середине прошлого века, застал первый полет человека в космос, появление и развитие компьютеров, интернета и мобильных телефонов, первый успешный случай клонирования…

Каждый день, открывая утреннюю газету, можно было ожидать самых безумных заголовков. Но со временем все это куда-то ушло. Точнее, прорывы и открытия остались, ушел наш интерес к чему-то новому. Вспомните, когда последний раз вы искренне удивлялись достижениям науки, техники или искусства? Я вот могу вспомнить крошечные видеокамеры, которые начали появляться лет 10 назад. Не знаю, что меня тогда так впечатлило — сегодня за несколько тысяч рублей такие можно купить в интернете. Ну и еще запуск Большого адронного коллайдера, из-за которого, как уверяли скептики, всю Землю засосет в образовавшуюся на его месте черную дыру.

При всем этом, нельзя сказать, что прогресс остановился — Марс бороздят марсоходы, псы-роботы самостоятельно открывают двери и готовят бутерброды, по дорогам ездят автомобили без водителей… Просто все это уже никому неинтересно. Пока это не разошлось по Твиттеру в форме вирусных роликов и картинок со смешными (на самом деле — нет) подписями.

Думаю, многие не особо удивятся, если во дворе их дома приземлится космический корабль. Все, что нужно — сфотографировать его и выложить с остроумной подписью. Прошлым летом мне удалось побывать во флорентийской Академии изящных искусств, где находится статуя Давида — многими она признается одной из самых потрясающих работ не только эпохи Возрождения, но и всей человеческой истории, и вполне заслуженно: три года 26-летний Микеланджело долотом выдалбливал скульптуру из пятиметровой глыбы мрамора. Без вычислений. Без компьютеров. И невольно возник вопрос: а что, если бы нечто подобное появилось сегодня? Сколько репостов набрала бы эта работа? Сколько в сети появилось бы приколов с ее участием? А что, если нечто такое уже где-то есть, погребенное под завалами постмодернистских шуток и прочего интернет-мусора?…