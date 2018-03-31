В ВВО на текущей неделе более 1,5 тысяч юнармейцев приняли участие в мероприятиях военно-патриотической направленности 

Состоялось более 30 мероприятиях военно-патриотической направленности.
За прошедшую неделю на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, более 1,5 тысяч юнармейцев приняли участие в более 30 мероприятиях военно-патриотической направленности.
В частности, в Магадане состоялась военно-спортивная игра «А ну-ка девушки!», в Чите юнармейцы посетили выставку, посвященную Герою Советского Союза забайкальцу Николаю Бородину.
В Хабаровске представители военно-патриотических клубов приняли участие в проекте «Историческая память» и творческой встрече, посвященной 49-годовщине событий на острове Даманский.
Юнармейцы отряда «Патриот» из города Лесозаводск приняли участие в концертном конкурсе «Созвездие талантов».
Школьники Вилючинска посоревновались в смотре-конкурсе строя и патриотической песни.