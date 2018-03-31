Ещё
В ВВО на текущей неделе более 1,5 тысяч юнармейцев приняли участие в мероприятиях военно-патриотической направленности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВВО на текущей неделе более 1,5 тысяч юнармейцев приняли участие в мероприятиях военно-патриотической направленности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Состоялось более 30 мероприятиях военно-патриотической направленности.
За прошедшую неделю на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, более 1,5 тысяч юнармейцев приняли участие в более 30 мероприятиях военно-патриотической направленности.
В частности, в Магадане состоялась военно-спортивная игра «А ну-ка девушки!», в Чите юнармейцы посетили выставку, посвященную Герою Советского Союза забайкальцу Николаю Бородину.
В Хабаровске представители военно-патриотических клубов приняли участие в проекте «Историческая память» и творческой встрече, посвященной 49-годовщине событий на острове Даманский.
Юнармейцы отряда «Патриот» из города Лесозаводск приняли участие в концертном конкурсе «Созвездие талантов».
Школьники Вилючинска посоревновались в смотре-конкурсе строя и патриотической песни.
ТК «Звезда»: последние новости
Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить Стало известно имя нового замгубернатора Кемеровской области Tesla Motors приближается к банкротству
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку354
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал30
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»393
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово90
Раскрыты заработки на реалити-шоу102
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
00:47
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение