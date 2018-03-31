Плеер, который играет в 2 раза лучше iPhone. Обзор Astell&Kern AK70 MKII

Обзор Astell&Kern AK70 MKIIХорошего звука много не бывает. И смартфон в дороге — не самое приятное решение. Да, они приблизились к аудиоплеерам прошлых поколений, но все еще едва-едва справляются. О неискаженном loseless, да еще без проводов большинству производителей приходится только мечтать.

Другое дело — портативные плееры. Astrell&Kern смогла выпустить такой плеер, от звука которого попадаешь в нирвану, а от переченя технических характеристик и реально полезных функций рука автоматически лезет за банковской картой.

Зачем нужен портативный плеер?

Asterll&Kern предложила ультимативное решение: аудиоплеер AK70 MKII, который сочетает в себе сразу несколько функций и не обладает недостатками традиционных аудиоплееров.

AK70 MKII — самый дешевый в линейке компании, но он умеет тоже, что и самые серьезные системы: воспроизводить даже самый «жирный» Hi-res, с проводами и без, на улице и в составе домашней аудиосистемы.

Вы не ослышались: этот крошечный плеер может играть роль внешнего ЦАП настольной аудиосистемы высшего класса. Поддержка беспроводной передачи loseless — тоже большая редкость, и не только в портативной технике.

Ну в каком смартфоне можно встретить все то, что есть в AK70 MKII? Смотрите сами:

двойной ЦАП для полноценного балансного подключения с побитным декодированием,

предельно низкие искажения всех типов,

поддержка aptX HD с возможностью трансляции DSD,

работа в качестве звуковой карты, внешнего ЦАП и мультимедийного сетевого (!) хранилища.

Добавляем доступную (по меркам аналогов) цену — получаем хит.

Брутальный музыкальный кристалл из стекла и стали

Любой хит начинается с привлекательного внешнего вида: плеер — не только источник звука, но и стильный аксессуар. Такая вещь должна нравиться.

AK70 MKII нравится с первого взгляда: увесистый, строгий. Черный, матовый корпус из анодированного металла (покрытие не потеряет свой вид даже после длительной эксплуатации) эффектно дополняет стеклянная задняя панель со стильной шлифовкой для прочного хвата.

Основную часть лицевой панели занимает 3,3-дюймовый экран, который комфортно использовать даже под весенним солнцем — пусть не идеально, но лучше, чем у большинства аналогов. Сенсор в меру чувствительный: легкие касания, которыми мы управляем смартфонами, не для него. Но и давить на экран не придется.

Основное управление плеером производится с помощью экрана, но по старинке есть целая куча механических кнопок: кнопка включения (она же активирует дисплей), 3 клавиши управления музыкой (Play и вперед-назад) и колесо громкости. Если смартфон привычней — под экраном сенсорная кнопка «Назад».

Колесо на боковой грани утоплено в корпус, идеально ложится под большой палец левой руки и крутится с усилием, поэтому случайное срабатывание исключено.

Стильный, удобный. Но этого все еще мало, чтобы перегнать смартфоны — нужен качественный звук. А он в AK70 MKII лучше, чем можно представить.

Аппаратная мощь: 2 ЦАП для идеальной передачи

Стоит открыть спецификации, становится понятно — портатив круче сделать почти невозможно, и AK70 MKII — особый случай в «бюджетном» сегменте (для Astell&Kern, конечно). Обычно делается упор на мощность выходов, а проектирование этого плеера начали с декодирования и устранение помех.

Основным компонентом AK70 MKII стала пара цифроаналоговых преобразователей Cirrus Logic CS4398 с раздельным (моно) балансным подключением к усилителю. Каждый ЦАП обрабатывает свой канал, дублируя сигнал по 2 контактам (один — инверсно).

Для чего? Балансная разводка ЦАП позволяет помехи от питания, снизить внешние наводки и добиться впечатляющего значения джиттера в 45 пикосекунд!

Моно-декодирование служит другим целям: каждый ЦАП полностью задействует заложенную производительность; достигается невероятное численная характеристика разделения каналов — вплоть до 138 дБ на 1кГц (для балансного выхода); повышается выходная мощность.

Характеристики аудиотракта (подтверждаемые результатами прослушивания) впечатляют:

отношение сигнал/шум — 118/119 дБ (небалансный/балансный),

коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) — 0.0005%,

воспроизводимый частотный диапазон — 20 Гц — 20 кГц, 10 Гц — 70 кГц (небалансный/балансный).

В портативной технике это совершенно недостижимые цифры, больше подходящие серьезным настольным ЦАП.

Всеядный универсал для любых наушников

Потерять по пути аудиосигнала это великолепие очень легко. Поэтому в AK70 MKII сразу 2 выхода: небалансный на 3,5 мм, и фирменный 4-пиновый балансный на 2,5 мм.

Естественно, второй обеспечивает не только более чистое звучание, но и двухкратно увеличенную выходную мощность до 4 Вт! Это серьезный повод попробовать наушники высшего класса. Да и для настольной аудиосистемы хватит.

По факту, AK70 MKII справится почти с любым популярным аудиоформатом. В списке поддерживаемых значатся WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF. Тем не менее, есть ограничения.

AK70 MKII — младшая модель в семействе портативных плееров Astrell&Kern. Раньше компания экономила на внутренних компонентах, но с выходом новинки решила сменить тактику: в новинке «зарезаны» параметры декодируемого потока.

Максимальное разрешение звука на выходе ЦАП ограничено 192 кГц/24 бит (поддерживается разрядность 8/16/24 бит), более высокие подвергаются даунсемплингу. «Аналогично» плеер поступает с DSD-потоком, конвертируя его в PCM. Кроме того, новинка «переваривает» только стерео.

Тем не менее, в доступные 64 ГБ памяти (расширяется картой памяти до 256 ГБ) можно заливать даже DSD128. И PCM-файлы до 32 бит/384 кГц. Можно совершенно не задумываться о формате и качестве файла — залил любимые треки с настольника, и слушай где хочешь.

Для портативного аудиоустройства этого разрешения достаточно. Куда важнее, что «бюджетный» Astrell&Kern умеет передавать на Hi-res аудиопоток до 24 бит/48 кГц Bluetooth-устройства без «перемасштабирования» сигнала, используя кодек aptX HD.

Уникальная возможность, за которую можно простить все (было бы что прощать), и даже перекодировать в 24 бит/48 кГц всю музыкальную библиотеку.

Один плеер вместо десятка устройств

Но aptX HD — не единственная современная функция AK70 MKII. На деле это целый мультимедийный центр.

Прошивка (кстати, плеер можно перепрошить) сочетает содержит в себе не только пункты навигации, но и несколько привычных мультимедийных функций: доступ к потоковым сервисам TIDAL и Groovers+, а так же приложение AK Connect для превращения плеера в мультимедийный центр домашней сети.

С помощью AK Connect можно стримить и воспроизводить музыку с любых устройств в домашней Wi-Fi сети по DLNA. Достаточно установить приложение на портативные устройства под управлением iOS, Android, и включить беспроводную сеть — плеер подхватит контент.

Зарядка и передача данных на AK70 MKII организуется через microUSB. C его же помощью плеер подключается к фирменной станции оцифровки аудиодисков Astrell&Kern CD-RIPPER. Или, что намного полезнее, превращается во внешнюю звуковую карту для любых компьютеров под управлением Lunix, macOS или Windows.

При подключении в качестве USB-ЦАП AK70 MKII поддерживает кодирование вплоть до 24 бит/ 96 кГц с побитовой передачей (!). Так что этим плеером можно заменить аудиокарту самого высокого класса.

Мой опыт: 5 дней, 5 ночей идеального звука

Возможности Astrell&Kern AK70 MKII можно очень долго описывать. Но лучше — слушать, тестировать. Хотя и здесь, после недели вместе, можно говорить бесконечно.

Хотя это второе устройство, благодаря правильному дизайну его приятно носить с собой, приятно использовать: умещается на ладони и управлять можно одной рукой. Тактильные ощущения — великолепные, внешний вид — на все 100.

Если нужно что-нибудь настроить, или определить роль плеера при подключении к внешних устройств, на помощь приходит шторка с настройками. Здесь же прячутся и другие настройки, что делает работу с AK70 MKII интуитивно понятной: все как в смартфонах.

Системные настройки и работа с файловым менеджером еще привычнее. Плеер читает любые теги — с кириллицей и другими алфавитами нет проблем. Чертовски приятно.

К тестированию звучания такого плеера хочется подходить максимально серьезно. Тем более, что Astrell&Kern AK70 MKII — по-настоящему мужское, маскулинное устройство, с которым самые серьезные головные мониторы будут смотреться на своем месте.

Но это — портативный плеер. Носить с собой «чебурашки», да еще затянувшейся зимой? Конечно нет. Поэтому в роли головных мониторов выступили вакуумные наушники Audio-Technica ATH-CKR100: одни из лучших «вставных ушей». В них 2 динамических драйвера, расположенные напротив и подключенными в противофазе. Они компенсируют друг друга, устраняют искажения и выводят честный звук с минимальной окраской.

Кроме того, амплитудно-частотная характеристика ATH-CKR100 приближается к прямой, а диапазон воспроизводимых частот очень широкий — вплоть до 45 кГц. Идеальный компаньон для AK70 MKII.

Подробно расписывать преимущества той или иной композиции на этой связке не вижу смысла. За 5 суток она отыграла больше 80 часов — 100 пластинок, 900 композиций всех мыслимых жанрах от австрийской классики до японского нойза, от бразильского дет-металла до якутских народных песен.

Плеер и наушники справились. Со всеми треками без исключения. Абсолютно нейтральная окраска звука позволяет разобрать незнакомые раньше детали, разобрать тончайшие оттенки звука. Шум, наводки, искажения? Их нет в природе. Громкость? Буквально сдувает с места.

Звучание объемное, но вместе с тем кристально чистое. Плеер справится и с работой оконечного усилителя для студийных мониторов при сведении, не то что с прогулкой на свежем воздухе под любимые треки.

Особняком стоит звучание разнообразных народных инструментов. Знакомые гитары, традиционные техники вокала звучат предсказуемо хорошо. А малознакомые индейские духовые и варган… Нужно услышать, потому что так звучит только живое выступление, в которое вслушиваешься.

Идеальный плеер для идеального звука.

Ничего не жалко. Вместо выводов

Качество Astrell&Kern AK70 MKII как источника звука для наушников неоспоримо. Сегодня это одно из лучших портативных устройств, с которым могут поспорить только топовые аудиофильские плееры. И то — далеко не все.

Возможность использования с любыми наушниками, в том числе беспроводными, и функция USB-ЦАП и вовсе превращает новинку Astrell&Kern в карманного божка звука. И музыку послушать, и выступление проконтролировать.

Хочешь — используй с обычными наушниками, хочешь — с профессиональной контрольной аппаратурой. Экономия! Если ее вообще стоит учитывать при таком звуке, в этом сегменте аппаратуры.

Лучше — просто послушать. Я свой выбор сделал. И, думаю, вы тоже выберете Astrell&Kern AK70 MKII.