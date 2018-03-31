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Нелепые фразы и шаткая походка выдали тюменца-наркомана
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Нелепые фразы и шаткая походка выдали тюменца-наркомана 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени на улице Жуковского сотрудники Росгвардии задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Он сам выдал себя своим неадекватным поведением. Как сообщили в управлении, тюменец шел по улице, размахивая руками, а во время разговора с росгвардейцами и вовсе произносил нелепые фразы.
— По внешним признакам было видно, что мужчина находится в состоянии опьянения. Сотрудниками Росгвардии было принято решение проверить документы у прохожего. Пытаясь объяснить сотрудникам войск цель своего пребывания в общественном месте в нетрезвом виде, гражданин отвечал нервно и невнятно, произнося нелепые фразы. При досмотре, в присутствии понятых, у тюменца был изъят пакетик с веществом, идентифицированным экспертизой как «спайс», общей массой 3,67 граммов, — сообщили в ведомстве.
Теперь на мужчину завели уголовное дело. Отвертеться от ответственности за содеянное — у него не получится точно.
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