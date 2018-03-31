Курган становится Венецией под землей

С приходом весны прогулки по городу превращаются в полосу препятствий. Если не поскользнешься на блестящей ледяной глади на тротуарах и во дворах, то обязательно окажешься по щиколотку в луже. Самый худший вариант — провалиться в яму. Народное выражение: «Вместе со снегом, растаял асфальт» точно отражает ситуацию с курганскими дорогами. Уже не раз городским властям указывали на просевший асфальт и глубокие выбоины на центральных городских улицах, но кроме как огородить место ямы красно-белой лентой дело не доходит. Не редки случаи, когда вместо предупреждающей ленты из дыры в дороге торчит ветка. В основном дорога уходит под землю в местах устранения аварий на водопроводе. Мерзлый асфальт раскопали, аварию устранили и даже засыпали обратно, но плотность зимнего покрытия существенно отличается от летнего и поэтому с наступлением тепла, он проседает. По информации, ОА «Водный союз» места своих раскопок рабочие предприятия регулярно подсыпают песком и грунтом. Кроме того, горожане могут оставлять свои замечания об обвалившихся раскопках диспетчеру «Водного союза».

Если вопрос по ремонту дорог непременно нужно решать летом, то «моря» во дворах и на тротуарах требуют незамедлительной реакции. Так, на улице Пушкина, около автобусной остановки «ТЦ „Пушкинский“ по тротуару не пройти — кругом вода. Чтобы подойти к автобусу пешеходы вынуждены пробираться между машинами на парковке или обходить вокруг детской игровой площадки, которая, кстати, тоже затоплена. Ливневки после зимы еще не чищены, поэтому воде просто некуда уходить.

Недавно „Уральский меридиан“ уже рассказывал о жителях СНТ „Автомобилист“, которые стали заложниками талой воды и не могут выйти из поселка. После выхода публикации, на месте огромной лужи постелили деревянные настилы. Однако этих мер хватило на пару дней. Сегодня путь для людей вновь отрезан. Настилы почти скрыла вода, а тающий снег ежедневно добавляет порцию в разлив. Жители с ужасом ждут, что же будет дальше.

Пока одни тонут — другие получают прибыль. От общегородского весеннего потопа в плюсе только продавцы резиновых сапог и калош. По словам сотрудников обувных магазинов, вместе с демисезонными сапожками курганцы активно покупают еще и резиновые.