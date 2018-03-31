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Груша пошла под пресс
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Груша пошла под пресс 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса tomsk.ru  В Гусь-Хрустальном уничтожили 24 килограммов груши, привезенной в регион из Голландии, сообщает официальный сайт регионального Россельхознадзора.
На территории города стеклодувов на одном из складов специалисты надзорного ведомства совместно с сотрудниками таможни и Роспотребнадзора обнаружили и изъяли санкционную продукцию, которая судя по документам, пришла в Гусь-Хрустальный из Нидерландов.
Свежую грушу сорта «Конференция» в ничтожно-малом количестве, 24 килограмма, раздавили трактором на местной свалке до непригодного к употреблению состояния.
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