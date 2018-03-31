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В России усилят контроль за оборотом наркотиков
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В России усилят контроль за оборотом наркотиков 

Мир24 30 минут назад
Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.
Документ, в частности, вносит ряд изменений в нормативно-правовые акты правительства с целью усиления контроля за оборотом прекурсоров наркотиков и психотропных веществ.
Так, согласно постановлению, теперь усилят контроль за оборотом прекурсора 1-фенил-2-нитропропен. Из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров исключены требования к его концентрации.
Также данным постановлением определены меры контроля за легальным оборотом ряда веществ, внесенных в национальные перечни подконтрольных веществ Беларуси, Литвы, Латвии, Германии и Украины.
Кроме того, постановление предполагает внесение в перечень двух прекурсоров (фенэтиламин и 1— (2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин). Отмечается, что при этом действующие меры контроля (лицензирование деятельности, государственная монополия на ввоз (вывоз), уголовная ответственность за незаконное использование) существенно не изменяются, а лишь позволяют в законном порядке использовать эти прекурсоры для изготовления лекарственных средств. Свободное использование перечисленных прекурсоров физическими лицами по-прежнему запрещено.
Также постановлением внесены соответствующие изменения в крупные и особо крупные размеры ряда прекурсоров.
Данное распоряжение вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
В пояснительной записке к документу говорится, что документ был внесен в правительство Министерством внутренних дел. Внесение изменений в нормативно-правовые акты было необходимо для их приведения в соответствие с положениями международных актов, а также для усиления мер контроля за рядом прекурсоров и исключения их утечки в незаконный оборот и урегулирования вопроса, связанного с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции.
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