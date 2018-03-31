Посольство России направило в Форин-офис ноту в связи с досмотром самолета «Аэрофлота» 

Российское посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием разъяснить причины досмотра в пятницу самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту, сообщил представитель дипмиссии. Там подчеркнули, что попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольство России охарактеризовало досмотр как «еще одну грубую провокацию британских властей», связывает инцидент с «политикой враждебности» Великобритании по отношению к Москве. В пятницу британские таможенная и пограничная служба досмотрели прилетевший из Москвы самолет. Они не имели на это права, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов. Он также рассказал, что британцы пытались сделать досмотр без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. В итоге капитану удалось отстоять свое право присутствовать при досмотре. После Виталий Митрофанов сообщил, что британские правоохранители искали на борту российского лайнера запрещенные предметы. Сегодня ночью самолет «Аэрофлота» сел в «Шереметьево».