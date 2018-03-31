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В геополитической повестке дня появилось слишком много конфронтации — декан ФМО  БГУ
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В геополитической повестке дня появилось слишком много конфронтации — декан ФМО  БГУ 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В геополитической повестке дня на современном этапе появилось слишком много конфронтации. На это обратил внимание декан факультета международных отношений /ФМО/ БГУ, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский в пятницу в ходе круглого стола по инновациям в международных исследованиях «Геополитическая повестка 2018».
По словам профессора, политический и экономический дисбаланс в мире усугубляется, чему способствует немало факторов. При этом он убежден, что именно политическая дискуссия призвана находить общие точки соприкосновения и способствовать обдуманному и взвешенному принятию политических решений в сфере международных отношений. «Необходимо всемерно способствовать тому, чтобы сохранять стабильность в мире», — подчеркнул В. Шадурский.
На мероприятии затрагивался широкий спектр актуальных тем современной международной повестки дня. Речь шла в том числе о нынешнем непростом этапе взаимоотношений между Россией и Западом, о европейской и евразийской интеграции, о политике США.
Круглый стол был организован Центром международных исследований факультета международных отношений Белорусского государственного университета. —0—
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