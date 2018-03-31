В геополитической повестке дня появилось слишком много конфронтации — декан ФМО БГУ

Минск , 31 марта / Синьхуа / — В геополитической повестке дня на современном этапе появилось слишком много конфронтации. На это обратил внимание декан факультета международных отношений /ФМО/ БГУ, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский в пятницу в ходе круглого стола по инновациям в международных исследованиях «Геополитическая повестка 2018».

По словам профессора, политический и экономический дисбаланс в мире усугубляется, чему способствует немало факторов. При этом он убежден, что именно политическая дискуссия призвана находить общие точки соприкосновения и способствовать обдуманному и взвешенному принятию политических решений в сфере международных отношений. «Необходимо всемерно способствовать тому, чтобы сохранять стабильность в мире», — подчеркнул В. Шадурский.

На мероприятии затрагивался широкий спектр актуальных тем современной международной повестки дня. Речь шла в том числе о нынешнем непростом этапе взаимоотношений между Россией и Западом, о европейской и евразийской интеграции, о политике США

Круглый стол был организован Центром международных исследований факультета международных отношений Белорусского государственного университета. —0—