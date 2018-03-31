Беларусь подтвердила неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии

Минск , 31 марта / Синьхуа / — Беларусь подтверждает неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии . Как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел страны Владимир Макей на встрече с послом Сербии Велько Ковачевичем.

"Во время обсуждения ситуации вокруг Косово В. Макей подтвердил неизменность позиции Республики Беларусь по вопросу территориальной целостности Республики Сербия и подчеркнул готовность и впредь оказывать поддержку сербской стороне на различных международных площадках", — подчеркнули в ведомстве.

Дипломаты отметили устойчивую положительную динамику двусторонних политических контактов и активное развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. Достигнуты договоренности о продолжении работы по совместным проектам в различных областях с акцентом на повышение практической отдачи от их реализации. —0—