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Беларусь подтвердила неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии
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Беларусь подтвердила неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — Беларусь подтверждает неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии. Как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел страны Владимир Макей на встрече с послом Сербии Велько Ковачевичем.
"Во время обсуждения ситуации вокруг Косово В. Макей подтвердил неизменность позиции Республики Беларусь по вопросу территориальной целостности Республики Сербия и подчеркнул готовность и впредь оказывать поддержку сербской стороне на различных международных площадках", — подчеркнули в ведомстве.
Дипломаты отметили устойчивую положительную динамику двусторонних политических контактов и активное развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. Достигнуты договоренности о продолжении работы по совместным проектам в различных областях с акцентом на повышение практической отдачи от их реализации. —0—
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