Внимание! Несколько улиц Махачкалы будут отключены от электроэнергии

Внимание! Несколько улиц Махачкалы будут отключены от электроэнергииОграничение режима потребления электроэнергии в отношении потребителей г. Махачкалы будет введено 30 марта с 10:00 ч. до 16:00 ч. От электричества будут отсоединены следующие адреса: пр-т Г. Гаджиева (А. Акушинского) (1-13, 8-22), ул. Чеэрова, р-он старой автостанции, р-он Сборного пункта, р-он ДГУНХ. Причина: проведение внеплановых работ по послеаварийной проверке релейной защиты и автоматики с выводом в ремонт силового трансформатора Т-2 на ПС 110/6 кВ «ГПП»