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Молодые специалисты Комсомольска-на-Амуре получили новые возможности для профессионального роста
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Молодые специалисты Комсомольска-на-Амуре получили новые возможности для профессионального роста 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Новое оборудование поступило в Межрегиональный центр компетенций Комсомольска-на-Амуре. Там готовят студентов для наиболее востребованных промышленных профессий и специальностей. Теперь они учатся на самых современных станках и используют мобильных роботов.
Лазерная резка металла, станки с числовым программным управлением, мехатронные станции и мобильные роботы, новое современное оборудование получил межрегиональный центр компетенций в Комсомольске-на-Амуре. Там создан тренировочный полигон, где готовят рабочие кадры по специальностям, которые входят в ТОП-50 российской промышленности. Студенты уже приступили к занятиям.
Возможности — неограниченные. 420 уникальных рабочих мест. В распоряжении вчерашних школьников — лаборатория виртуальной сварки, новейшие координатно-измерительные машины и станции мехатроники — по сути, автоматизированные заводы в миниатюре.
Команда третьекурсника Леонида Гольцова недавно вернулась со стажировки в Японии, где иностранным коллегам было чему поучиться у россиян. «В Японии нам предложили собрать робота самим, с нуля, с помощью 3D-принтеров. И показать, как он будет действовать. Мы эту задачу выполнили», — вспоминает Леонид Гольцов, студент.
Ярослава сейчас готовится к полуфиналу национального чемпионата «Молодые профессионалы», он пройдет здесь в апреле. Будущий технолог, она мечтает строить самолеты. Говорит, на современном фрезерном станке с ЧПУ можно изготовить любую деталь.
Практических навыков набираются на специальном учебном полигоне. Листовой металл здесь сгибают, как оригами. Оборудование такого уровня в дальневосточной промышленности пока только внедряют. Все станки — отечественного производства. На оснащение тренировочного полигона было направлено порядка полумиллиарда рублей.
То, что сейчас создается в этом центре, беспрецедентно по масштабу: сотни единиц новейшего оборудования. Сегодня — это самая современная, и пока единственная на Дальнем Востоке площадка по подготовке специалистов высокотехнологичных профессий, которые входят в ТОП-50 российской промышленности.
С таким опытом специалистам — «зеленый свет» на любом предприятии. Ежегодно только на заводы объединенной авиастроительной корпорации приходит около двух тысяч молодых рабочих. Евгений Ряполов уже в 23 имел личное клеймо — он сам контролирует качество выполняемой им работы. Строит новейшие истребители Су-35С.
В соответствии с международным стандартом WorldSkills в этом межрегиональном центре сейчас готовят по 9 компетенциям. Вскоре, вероятно, их станет больше. Совместно с партнерами из Китая здесь разрабатывают новое направление — «беспилотные технологии».
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