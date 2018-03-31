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Самый дружный интеркласс поедет в Питер
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Самый дружный интеркласс поедет в Питер 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В связи с трагическими событиями в Кемерово муниципальный этап конкурса «Самый дружный ИнтерКласс» для салехардцев пришлось перенести на 4 апреля. День проведения совпадал с национальным трауром…
Но уже 14-го числа шесть команд из школ окружной столицы, Лабытнанги и Приуральского района встретятся в финале, заверила руководитель проекта Светлана Опенько. Самый дружный коллектив получит в награду поездку в Санкт-Петербург.
— Соревнования пройдут в «Полярисе», наш партнер Окружной молодежный центр готов предоставить площадку для зрелищного состязания, — поделилась Светлана Николаевна. — Командам предстоит показать визитные карточки, провести обряд с национальным блюдом и ответить на каверзные вопросы в формате игры «Что? Где? Когда?»
Главная тема для всех заданий — культура и обычаи народов, населяющих многонациональный Ямал. Еще на школьном этапе ученики седьмых и восьмых классов тянули жребий — о какой из 23 стран СНГ и республик России им предстоит составить рассказ.
Руководитель проекта уверяет: хрестоматийные знания в этом конкурсе не в почете. Школьникам нужно было лично пообщаться с представителями той или иной национальности, коллективно составить образ, знать геральдику и даже… народные песни! Караоке-холл стал одним из самых зрелищных заданий, однако жюри оценивало не вокальные данные, а театрализованные моменты, артистизм и чувство локтя у конкурсантов. В сложных моментах ребят поддерживали мастера-волонтеры.
— Все финалисты получат памятный знак «Самый дружный ИнтерКласс», а десять самых активных ребят отправятся в город на Неве. Средства на поездку региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала» выиграла в конкурсе президентских грантов в 2017 году, — отметила собеседница. — В Питере школьников ждут не только экскурсии, но и участие в работе круглого стола на тему толерантности и межкультурных отношений.
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