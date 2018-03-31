Ещё
Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
На площади Маркса открылась традиционная общегородская продовольственная Пасхальная ярмарка.
Ярмарка на площади Маркса работает с раннего утра, для нее перекрыто движение на проезде между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп».
Поскольку эту ярмарку организует областное правительство, в ней традиционно участвуют сельпо из районов области. Продукция у них не редко, никак не связана со спецификой местности откуда они приехали.
Так Коченевское сельпо привезло обычную выпечку и хлеб, а Барышевское и вовсе морскую рыбу. Камбала здесь стоит 135 рублей за кило, минтай — 110 рублей.
Впрочем, местные продукты найти можно. Так Мичуринского сельпо привезло сало и колбасу местного производства, а напротив на лотке, который уже не относится к Райпотребсоюзу (в состав которого входят сельпо) продают мясные деликатесы из Сузуна.
Одним из условий для участия в ярмарке — это цены, они должны быть ниже, чем в среднем по городу.
Предприниматели из Кемеровской области (судя по номеру машины) привезли на ярмарку алтайские сыры
Домашних (то есть выращенных не на птицефабрике) кур здесь можно купить в среднем по 250 рублей за кило. Ими торгуют сразу несколько точек. А вот индеек (350 рулей за килограмм) весом по 7-8 килограмм каждая удалось найти только в одном месте.
Хватает на ярмарке и грибов, которые продаются, как в соленом, так и в сушеном (в основном это белые) виде. Литровая банка груздей стоит 400 рублей, а килограмм сушеных боровиков— порядка 3000 рублей.
Сразу несколько торговцев (вне зависимости от их основной специализации) предлагают сезонный товар — ветки вербы, которыми верующие украшают дом перед Пасхой.
Иногда вывеска и представленные продукты не вполне соответствуют друг другу. Впрочем, нынешней холодной весной вязанные носки, действительно, выглядят более актуальным товаром, чем розы.
Ярмарка продлится примерно до 16 часов, однако торговцы, которые к этому времени успеют продать свой товар, могут свернуть деятельность раньше. Те же, кто не успеет на площадь Маркса, может отправиться за покупками в открытый в начале года рынок сельхозпродуктов «Экопарк» на улице Сибиряков-Гвардейцев,
ngs.ru: последние новости
Ищите деньги: суд обязал мэрию поставить фонари на тёмном шоссе у кладбища Из ТРК «Голден парк» на улицу вывели людей после сирены Мэр уволил главу Первомайского района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»155
США нашли «более жесткий» вариант ответа России378
Раскрыты заработки на реалити-шоу85
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово53
Раскрыта процедура призыва «нездоровых» граждан58
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение