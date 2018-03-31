Площадь Маркса заполнилась мясными деликатесами, мёдом и пасхальной вербой

На площади Маркса открылась традиционная общегородская продовольственная Пасхальная ярмарка.

Ярмарка на площади Маркса работает с раннего утра, для нее перекрыто движение на проезде между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп».

Поскольку эту ярмарку организует областное правительство, в ней традиционно участвуют сельпо из районов области. Продукция у них не редко, никак не связана со спецификой местности откуда они приехали.

Так Коченевское сельпо привезло обычную выпечку и хлеб, а Барышевское и вовсе морскую рыбу. Камбала здесь стоит 135 рублей за кило, минтай — 110 рублей.

Впрочем, местные продукты найти можно. Так Мичуринского сельпо привезло сало и колбасу местного производства, а напротив на лотке, который уже не относится к Райпотребсоюзу (в состав которого входят сельпо) продают мясные деликатесы из Сузуна.

Одним из условий для участия в ярмарке — это цены, они должны быть ниже, чем в среднем по городу.

Предприниматели из Кемеровской области (судя по номеру машины) привезли на ярмарку алтайские сыры

Домашних (то есть выращенных не на птицефабрике) кур здесь можно купить в среднем по 250 рублей за кило. Ими торгуют сразу несколько точек. А вот индеек (350 рулей за килограмм) весом по 7-8 килограмм каждая удалось найти только в одном месте.

Хватает на ярмарке и грибов, которые продаются, как в соленом, так и в сушеном (в основном это белые) виде. Литровая банка груздей стоит 400 рублей, а килограмм сушеных боровиков— порядка 3000 рублей.

Сразу несколько торговцев (вне зависимости от их основной специализации) предлагают сезонный товар — ветки вербы, которыми верующие украшают дом перед Пасхой.

Иногда вывеска и представленные продукты не вполне соответствуют друг другу. Впрочем, нынешней холодной весной вязанные носки, действительно, выглядят более актуальным товаром, чем розы.

Ярмарка продлится примерно до 16 часов, однако торговцы, которые к этому времени успеют продать свой товар, могут свернуть деятельность раньше. Те же, кто не успеет на площадь Маркса, может отправиться за покупками в открытый в начале года рынок сельхозпродуктов «Экопарк» на улице Сибиряков-Гвардейцев,