На омском ПО «Полёте» будут производить ракету «Ангару»

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Накануне, 30 марта, врио губернатора Омской области Александр Бурков побывал на ПО «Полёт», где главе региона показали реконструкцию и техническое перевооружение завода для серийного изготовления универсальных ракет-носителей семейства «Ангара». Так, к 2019 году на площадке должны будут освоить производство «лёгкой» ракеты, а к 2021 — и тяжёлой «Ангары». Полный технологический цикл изготовления ракеты-носителя уже начали внедрять на «Полёте».

Омск исторически является одним из центров отечественного ракетостроения. И сегодня «Полёт» — одно из самых технологически совершенных предприятий в этой сфере. Это ещё и крупное наше предприятие, которое решает ряд социально-экономических задач региона, поэтому нам, конечно, небезразлично как оно развивается, куда движется. Решение Правительства Российской Федерации перенести в Омск полный технологический цикл изготовления ракеты-носителя «Ангара» — как лёгкой, так и тяжёлой дает дополнительные рабочие места, дополнительные налоги и, соответственно, развитие региона совместно с предприятием «Полёт», — отметил Александр Бурков.

Отметим, что для воплощения проекта в жизнь «Полёту» понадобится много молодых специалистов ракетно-космической промышленности. На подготовку таких специалистов нацелен Центр подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для аэрокосмической отрасли на базе ОмГТУ.