Почему в КНР появляются люди, считающие себя «японцами по духу»

В китайском интернете набирает популярность разговорное слово «японец по духу». В общем данный термин означает определенный тип людей — «молодые китайцы, которые считают себя близкими по духу японцам». У некоторых из них необычное хобби — косплей в форме солдат бывшей японской армии, и некоторые за это даже были арестованы. Почему же в китайском обществе, где господствуют пропагандируемые в сфере образования и СМИ антияпонские настроения и взгляд на историю, возник феномен «японцев по духу»?

Косплей в форме японских солдат

«Это отбросы китайского общества!»

8 марта в Пекине прошла пресс-конференция с участием главы МИД КНР Ван И, приуроченная сессии Всекитайского собрания народных представителей. После почти двухчасовой конференции господин Ван поднялся со своего места и, тряся указательным пальцем, полным гнева голосом произнес эти слова.

Дело в том, что корреспондент издающейся под эгидой Китайской Службы Новостей коммерческой газеты «Модерн Экспресс» (Modern Express), главный офис которой находится в Нанкине , задал господину Вану такой вопрос: «Что вы думаете о непрекращающихся провокационных действиях „японцев по духу“, наблюдающихся в последнее время?». Некоторые китайские журналисты полагают, что этот вопрос был заранее спланирован.

22 февраля полицейское управление Нанкина арестовало двух китайцев в возрасте до 30 лет за то, что они сделали памятные фотографии в военной форме бывшей японской армии на месте укреплений на Пурпурной горе (Зиджин Шань), где проходили ожесточенные бои во время битвы за Нанкин. В интернете распространились три фотографии этих двух молодых людей, позирующих со штыками, к которым прикреплены флаги с изображениями восходящего солнца и надписями «Удача в войне», а также с саблями в руках.

В последние годы в интернете снова и снова обнаруживаются фотографии людей в форме военных бывшей японской армии, снятые на местах, где проходили боевые действия во время Японо-китайской войны. Такие эксцентричные действия, совершаемые «японцами по духу», вызывают осуждение.

На одном из ведущих в китайских форумов «Джиху» (Zhihu) разразились споры по поводу того, что же представляют из себя «японцы по духу», а также насчет причин возникновения этой субкультуры. Большинство пользователей согласились с таким определением данного феномена: «люди, которые, из-за чрезмерной любви к японцам, испытывают глубокую ненависть к своим соотечественникам», «радуются, когда в Китае происходят крупномасштабные стихийные бедствия» и, «в конце концов, начинают стыдиться своего происхождения, возомнив себя настоящими японцами».

Другие пользователи ответили следующим образом.

«Несправедливо называть «японцами по духу» людей, которые любят японскую культуру и, осознавая различия в культурах Китая и Японии , высказывают жесткую критику по отношению к китайской культуре».

«Это дети с абсолютно утопическими представлениями о Японии, сформированными в противовес самовосхвалению КНР в сфере образования, а также под влиянием японских аниме. Когда эти молодые люди подрастут, подобные увлечения исчезнут сами собой».

«Если честно, я не могу понять образ мыслей «японцев по духу». Складывается впечатление, что они совершают такие действия, только чтобы разозлить окружающих. Не похожи ли они в этом на "Исламское государство" (запрещена в РФ — прим. ред.)?»

Порождение извращенной психологии?

Многие японцы совсем не против, чтобы иностранная молодежь увлекалась их культурой, например, аниме или манга, и с симпатией относилась к Японии. Однако они не могут понять психологию людей, которые любят переодеваться в форму военных бывшей японской армии.

В Китае, где каждый день показывают антияпонские сериалы, людям с малых лет навязывается определенный образ солдат бывшей японской армии. Нетрудно представить, что этот образ беспощадных злодеев глубоко укореняется в сознании людей.

Вероятно, извращенная психология порождает восхищение бывшей японской армией. Или, может быть, это лишь бессознательная попытка выработать точку зрения, отличную от антияпонского взгляда на историю, который навязывают населению китайские власти.

Оказывается, в Китае существует большое количество «фанатов японской армии», которые даже не увлекаются косплеем, но интересуются бывшей японской армией как историческим явлением и обладают неординарными знаниями на эту тему. В социальных сетях даже есть стикеры в виде «пяти вопросов», над которыми должны были каждый день размышлять учащиеся военной академии Императорского флота Японии. Китайцы испытывают любопытство по отношению к своему «врагу», и это вполне естественно, но в то же время существует вероятность, что такие люди будут подвергаться критике из-за того, что считают себя «японцами по духу».

«Охотники» на «японцев по духу»

Какие бы ни давали определения «японцам по духу» и как бы к ним ни относились, власти смотрят на таких людей все более настороженно, опасаясь, что их идеи могут перерасти в антиправительственные мятежи.

Новостной сайт «Глобал Таймс» (Global Times), принадлежащий одноименной газете, которая является подразделением официального издания КПК, «Жэньминь жибао», взял интервью у мужчины из провинции Фудзянь, изучающего феномен «японцев по духу». Он ищет в интернете фотографии «японцев по духу», переодетых в военную форму, и разоблачает их. По словам этого человека, «японцы по духу» делятся на два типа — организованные в группы и действующие в одиночку, причем вторые часто увлекаются данной субкультурой в связи с переходным возрастом.

Мужчина также изучает и «японцев по духу», действующих в группах. Он рассказывает, что военная форма, которую такие люди используют для косплея, «подобрана более профессионально и точно с исторической точки зрения, чем даже костюмы в антияпонских сериалах», и во многих случаях стоит очень дорого: цена одного комплекта может достигать ста с лишним тысяч йен.

Другой «исследователь» пришел к выводу, что «фанаты военной формы», центральная группа среди «японцев по духу», составляют не более тысячи человек. В рамках данной субкультуры есть также сообщества, члены которых главным образом занимаются высказыванием своих политических взглядов: говорят о развитии японской экономики, высоком культурном и жизненном уровне японцев, подчеркивают военную мощь Японии и используют по отношению к Китаю отстраненное выражение «ваша страна».

Вот что сказал в интервью «Глобал Таймс» начальник исследовательского центра, господин Шэнь И. «Желание отличаться от других, поиск мотивации и отсутствие правильных взглядов на жизнь подталкивает молодежь к тому, чтобы становиться „японцами по духу“». С другой стороны, он также указал на следующее: «Нам следует задуматься о том, почему антияпонский сценарий не становится таким же привлекательным, как японская манга».

Преподаватель Пекинского университета, господин Чжан Иу, в интервью тому же изданию неоднократно подчеркивал, что «нужно отделять немногочисленных „японцев по духу“ от широкого слоя людей, которые просто увлекаются японской культурой», и открыто выразил свои опасения: «"Японцы по духу", которым не хватает политического сознания, проецируют привлекательные стороны японской культуры на всех японцев, и, ощущая единство с ними, в конце концов, перестают уважать собственный народ».