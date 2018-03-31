Самооборона в Кургане. Перцовый баллончик опять фаворит

Неоднократно слышал истории о перцовых баллончиках и о последствиях его использования. Правда ли, что это неплохое средство защиты? Может ли оно нанести непоправим вред? Как оказать первую помощь при попадании на лицо? Давайте попробуем разобраться.

Плюсы и минусы перцового баллончика

Несомненно, средства самообороны имеют место быть, ведь никогда не знаешь чего ожидать. Перцовый баллончик очень компактный, его можно держать в кармане или возить с собой в машине. Можно использовать при нападении агрессивных животных. Также он считается безопаснее прочих предметов в плане юридических последствий, да и в большинстве случаев полицейские к факту использования баллончика относятся адекватно. Все это хорошо, но если он попадает в руки не тех людей — это чревато последствиями.

Есть данные о том, что при попадании вещества в легкие возможен отек и тяжелые последствия, вплоть до летального исхода, однако вероятность такого попадания при самообороне практически нулевая — для этого нужно вылить содержимое баллона человеку в рот, да еще чтобы он при этом сделал вдох. Такая ситуация характерна не для самообороны, а для нападения, сообщается на форуме.

Как перцовый баллончик воздействует на человека?

При попадании в лицо, особенно если это неожиданно — наступает шок, такое ощущение что твоё лицо горит и чувствуется полная дезориентация. Распыленный состав вызывает чиханье, кашель и сильный насморк. Так, например, этой зимой на моего товарища напали прямо в подъезде, брызнув баллончиком в лицо, но забрать личные вещи не удалось, и горе-грабитель удрал.

Спустя несколько дней, этом же месяце произошла еще одна история. В курганском ресторане «Марани» два человека что-то не поделили в туалете. Началась потасовка, и кто-то использовал баллончик. Герои так и не были найдены, но все, кто работал на кухне стали задыхаться.

«Очень слезились глаза и дышать было просто невозможно. Только через мокрую марлю», — рассказывали работники ресторана.

Первая помощь

Эксперты советует использовать молоко для промывания, а также вытирать содержимое баллона салфеткой. Для снятия болевого эффекта кожу обрабатывают 5% раствором уксуса, либо 2% раствором пищевой соды. При болевых ощущениях в дыхательных путях, по назначению врача, вдыхают «Фицилин», в глаза может закапать «Визин». Также советуют часто моргать, чтобы вывести активное вещество из глаз.

Какие выводы можно сделать?