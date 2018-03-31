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Народный календарь. 31 марта. Пришел Кирилл — дери-полоз, нестриженый волос
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Народный календарь. 31 марта. Пришел Кирилл — дери-полоз, нестриженый волос 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Святитель Кирилл, чье имя вспоминается 31 марта, жил в IV веке в Иерусалиме и был архиепископом. В русской народной традиции Кирилл получил забавное прозвище — «дери полоз».
Это было связано с тем, что в эти дни утром на дорогах еще мог лежать снег, а к вечеру он сходил, и если человек путешествовал на санях, то к вечеру он и правда мог ободрать полозья о наст или мерзлую, но бесснежную землю.
На Кирилла иногда расцветали первые цветы — подснежники или даже мать-и-мачеха. Если расцветала она, считалось, что тепло наступит совсем скоро — в начале апреля.
Народные приметы в этот день связаны с погодой и бытом. Так, скажем, появление первых комаров в лесу говорило о том, что погода будет ясной и в лесу будет много грибов, рыхлый снег в полях говорил о том, что урожай будет не лучшим. Относительно же быта приметы были такими: считалось, что в этот день лучше не делать покупок, они не принесут удачи, а если в доме растет маленький ребенок, советовали не делиться ни с кем в этот день хлебом и солью — чтобы удача от малыша не упорхнула. Рожденные в этот день, считается, будут счастливы — как минимум, в первую половину жизни. Не советовали и ходить в этот день в гости — считалось, что там можно оставить свою удачу, а также советовали не стричь волос и ногтей, это было чревато житейскими неприятностями.
Именины в этот день отмечают Григорий, Дмитрий, Наталья, Трофим, Даниил и, конечно же, Кирилл.
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