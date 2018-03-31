Ярославский фотограф заставил чиновников спасти загнивающую дубовую рощу

В нескольких километрах от края города на берегу Волги растёт роскошная дубовая роща. Точнее, она была роскошной до тех пор, пока деревья здесь, в посёлке Михайловское, не начали гнить заживо.

Умирающие деревья обнаружил ярославский фотограф Илья Дианов. Именно он и заставил власти обратить внимание на проблему экологии в этом месте.

— Практически все деревья гниют. По бокам дубравы образовались болота, которые растут с каждым годом. Запах канализации разноситься по берегу Волги, — пишет фотограф в своём Facebook. — Как известно, дуб любит сухие почвы, а в сыром грунте он просто начинает гнить заживо. Рядом с дубовой рощей проходят канализационные сооружения фермерских угодий, которые, я считаю, не работают должным образом (происходит заболачивание местности).

Дубы под Ярославлем роскошные. Но чувствуют себя плохо

На публикацию Ильи Дианова ответили чиновники из правительства области — заместитель председателя правительства Роман Колесов обещал разобраться. И не обманул. Уже через два дня комиссия департамента охраны окружающей среды Ярославской области выехала в дубовую рощу вместе с ярославцем. Специалисты осмотрели рощу и взяли пробы воды из канализационных стоков. Однако для полной картины происходящего придётся дождаться, когда сойдёт снег, чтобы взять пробы почв в дубовой роще.

Надеемся, чиновники остановят гибель деревьев из-за людей