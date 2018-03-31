В Китае обнаружили свыше 500 древних артефактов

ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости . Китайские археологи обнаружили более 500 артефактов возрастом порядка 4 тысяч лет в ходе раскопок древних руин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, сообщает агентство Синьхуа

Раскопки велись на территории древних руин Хунхэ, расположенных вдоль реки Нэньцзян близ современного города Цицикар. Как сообщил заместитель директора института культурного наследия провинции Чжан Вэй, ученым удалось найти глиняную посуду, изделия из камня и костей, различные сосуды и орудия труда.

Руины эпохи неолита были обнаружены в этом районе после того, как местные археологи нашли здесь же две древние гробницы, где в период с 2004 по 2009 годы были обнаружены фрагменты глиняной посуды. Раскопки на этих руинах начались в 2013 году, и, по словам Чжан Вэя, сделанные благодаря им открытия, перевернули представления ученых о том, что жившие на территории современного северо-востока КНР представители племен гоминидов не имели крупных мест постоянных стоянок.

Помимо прочего, на месте руин были обнаружены кольцеобразные траншеи, похожие на крепостные рвы, которые, скорее всего, использовались для оборонительных целей, что в свою очередь свидетельствует об активной жизнедеятельности и наличии межплеменных конфликтов в тот период.